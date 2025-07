La terminante decisión de Alex Caniggia contra su hermana Charlotte tras sus declaraciones contra Melody Luz

Tras confirmarse la reconciliación entre Alex Caniggia y Melody Luz se desató una feroz guerra familiar, que suma un nuevo capítulo y no deja de generar polémica.

Alex Caniggia tomó una decisión determinante luego de los descargos de su hermana Charlotte y su madre Mariana Nannis, contra Melody Luz con quien nunca tuvieron buen vínculo. ¿Qué hizo?

Los dichos de Melody Luz sobre Charlotte Caniggia

Todo inicio cuando en el stream de Martin Cirio, Melody Luz se sinceró sobre su vínculo con Charlotte Caniggia. Las declaraciones de la bailarina encendieron el enojo de la hermana de Alex, quien comenzó a contestarle vía redes sociales y acusó a la pareja de su hermano de querer desunir su familia.

Melody se sinceró sobre su vínculo con Charlotte y opinó que ella es “peleona” y que necesita terapia porque suele autoboicotear sus relaciones. Las declaraciones no le cayeron bien a la influencer, hija de Mariana Nannis, quien enseguida le contestó con todo en sus historias de Instagram y tomó partido por su madre.

Qué dijo Charlotte Caniggia tras los dichos de Melody Luz

La influencer Charlotte Caniggia no tardó en contestar y lanzó en historias: «Que me mande a terapia una persona que acusó falsamente de violencia al Tucu López, a mi hermano, al cocinero, cuando la única agresiva y conflictiva es ella, no sé si me da gracia o lástima y a mi familia no la unió, al contrario la desunió. Payasa sos, das asco».

Y en otra historia agregó furiosa contra su cuñada: «Querías usurpar y quedarte con el departamento del Faena y gracias a Dios mi mamá se avivó. Ojo de loca, no se equivoca. Mejor me callo. Que tengan una linda noche».

La terminante decisión de Alex Caniggia contra su hermana Charlotte Caniggia: «block y chau»

Alex Caniggia tomó una rápida determinación en sus redes sociales y evidenció de qué lado se queda y toma partido: bloqueó a Charlotte. Seguido de eso, posteó un video en Instagram informándole a sus seguidores que tomó bando por su familia.

“No voy a permitir que le falten el respeto, primero a la mujer de mi vida, a Melody. Segundo, no voy a permitir que se metan con mi familia, o sea Venezia y Melody, la familia que yo forme. Yo no voy a permitir nada de esto, así que block y chau. Hasta nunca”, cerró.