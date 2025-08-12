Alex Caniggia se negó a grabar con Charlotte en “Por el mundo” y exigió programas separados

El regreso de «Por el mundo« de Marley a la televisión se vio complicado durante una de sus últimas grabaciones. Los invitados Charlotte y Alex Caniggia se negaron a grabar juntos, a pesar de que eso era lo acordado. La tensión entre los hermanos es tal que Alex bloqueó a Charlotte de sus redes sociales y pidió viajar en vuelos separados.

Polémica en «Por el mundo»: Alex Caniggia se puso firme y pidió no grabar con Charlotte

En las últimas horas, comenzó a circular un video donde se lo ve a Alex junto a Marley y su producción, donde explícitamente pide no cruzarse a su hermana melliza, e incluso, pide grabar programas separados.

“No voy a grabar con ella”, se lo escucha decir frente al conductor. Luego, exigió: “Grabamos solos o no grabamos”.

“Marley, de corazón te digo, que si grabo con ella, no quiero grabar nada”, sentenció.

Alex Caniggia rompió relación con Charlotte y la bloqueó de todas sus redes sociales

El problema entre los hermanos se generó cuando Melody Luz, pareja de Alex, habló sobre su “complicada relación” con Charlotte en un stream y ella saltó al cruce, tratándola de “okupa” y acusándola de querer apropiarse de un bien familiar en el Faena.

La actitud de Alex ante el enojo de su hermana fue ponerse de lado de su pareja y madre de su hija, defendiéndolas y diferenciándose de las palabras de Charlotte. A su vez, en un video explicó que cortaría relación con ella y su madre, bloqueándolas de todas sus redes sociales.

Previo a subirse al vuelo, el hijo de Mariana Nannis habló con la prensa y dijo: “Ella es mi hermana, obvio que la quiero, pero pasaron varias cosas y nos distanciamos. No me duele. Si alguien se porta mal y yo no hice nada, no voy a meterme ahí. En este momento elijo priorizar a mi mujer y a mi hija”.