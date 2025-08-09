Mélody Luz fue tajante con Mariana Nannis: «Me echó del departamento cuando estaba por parir»

Mélody Luz recordó que su suegra, Mariana Nannis, la “echó del departamento cuando estaba por parir, porque pensaba que era una ocupa” y señaló que a la mediática no le importó su nieta, hija de Alex Caniggia.

Alex y Charlotte Caniggia compartieron viaje en plena pelea familiar

En principio, la bailarina se refirió al viaje que el influencer realiza junto a su hermana Charlotte, con quien ambos están en discordia. A pesar de esto, los Caniggia viajaron junto a Marley para grabar un nuevo episodio del programa Por el Mundo.

Asimismo, la bailarina señaló que no aconsejó a su pareja para realizar la travesía: “Él más que nadie conoce a su hermana y sabe el vínculo que tiene con ella, si pueden comunicarse y hablar, siempre voy a apostar porque esté todo bien. No me llegaron las disculpas todavía. No sé si habrán hablado. Si no hay comunicación, a veces las cosas se complican”.

No obstante, insistió sobre la pésima calidad de la relación con la familia del padre de su hija: “He sido atacada desde un principio y como ahora se lleva con Mariana, creo que también viene un poco por ese lado. Le pudo haber molestado que la haya mandado a terapia, pero es un consejo que lo haría con cualquiera porque sé que hace bien”.

«El duro relato de Mélody Luz contra Mariana Nannis»

“Lo que más me dolió fue cuando estaba a punto de parir y Mariana me echó del departamento por pensar que yo iba a ser una ocupa y no le importó su nieta. Después de eso, no me duele nada de parte de ellos”, añadió.

Por último, Luz se refirió a su hija: “Me gustaría que Venecia tenga un abrazo de su abuela, pero si ya empieza con discriminarla por la ropa que usa, creo que, por el momento, prefiero que no. No sabía que Alex iba a viajar con Charlotte, no me molestan los viajes de trabajo. No me la esperaba, pero no van a estar mal todos estos días”.