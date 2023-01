Alfa se le declaró a Camila en Gran Hermano: «el amor no tiene edad»

La relación entre Walter «Alfa» Santiago y Camila Lattanzio de Gran Hermano parece ir encaminada en un algo más. Y eso parece haber quedado más que claro en las últimas horas, cuando el hombre de 61 años realizó una llamativa confesión.

“Me preguntaron por vos en el confesionario sobre cuáles eran mis sentimientos hacia vos”, le contó Alfa a Camila, después de los festejos de cumpleaños del participante de más edad en la casa. “¿Y qué les dijiste?”, quiso saber la joven. “Les dije que yo te quería mucho, que te quería muchísimo”, enfatizó Walter y se fundió en un abrazo con ella, quien le respondío “yo también”.

Asimismo, Alfa reveló que dentro del confesionario le plantearon lo siguiente: “Me dicen: ¿pero vos no ves que es chica?”. Sin dudar, Walter respondió: “No importa. El cariño, el amor no tiene edad. Yo te puedo querer infinitamente y que tengas veinte, treinta o cincuenta años”. Esto provocó que Camila lo volviera a abrazar.

Alfa diciéndole a Camila que habló sobre ella con Gran Hermano, y le dijo que para el amor, no hay edad. #GranHermano #GH22 #GH23 #GH2022 #GH2023 pic.twitter.com/vaS53mIZks — INFO GH2022 (@GH2022_24HORAS) January 24, 2023

Pero fiel a su estilo, Alfa remató la tierna escena con un chiste al límite del buen gusto. “Menos mal que no tenés cincuenta, porque sino perdías”, le dijo, mientras ella le reprobó la humorada con un sonoro “Ay, Alfaaaa”.

Semanas atrás, el concursante fue repudiado por una actitud que tuvo para con Camila, luego de que le metiera un dedo en la boca mientras ella dormía sobre uno de los sillones del living. “No, no, no le hagas eso, Alfa, no se jode con eso. Está dormida, está vulnerable”, le apuntó Ariel, otro de los miembros del juego más famoso.

Más tarde, en la habitación de los varones, Alfa lo encaró. “Cuando yo juego con alguien, no me gusta que se meta nadie. Te lo digo así, yo estaba jugando con Camila. Vos no podés ponerte en abogado”, expresó enojado.