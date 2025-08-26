Andrea Politti disfruta su presente teatral con la obra Tirria y reflexionó sobre la televisión actual

La actriz y conductora, Andrea Politti vive un gran momento arriba del escenario con Tirria, la obra que protagoniza junto a Diego Capusotto en el Teatro Metropolitan y habló sobre la televisión actual y su camino personal dentro del mundo artístico.

Andrea Politti: “Extraño la televisión y la ficción que hoy falta tanto”

En diálogo con Pablo Montagna en Radio Rivadavia, aseguró que están viviendo un éxito en la calle Corrientes. “El espectáculo está funcionando bárbaro, está la sala llena”, contó Andrea.

Politti forma parte de una comedia que interpela al público con humor y guiños a la realidad. Uno de los datos que más la sorprende es la conexión con el público joven. “Le está yendo bien entre la gente joven. Es difícil que los jóvenes dejen el celular durante una hora treinta, pero lo hacen”, destacó.

La presencia de Diego Capusotto también es clave para el magnetismo de la obra porque asegura que él generó una conexión genuina entre sus seguidores. “La gente va a ver a Capusotto por el vínculo que generó con el público todos estos años”, señaló.

Politti también se permitió reflexionar sobre los cambios que atravesó su carrera. “Yo al principio me negaba a hacer la conducción porque estaba actuando”, recordó sobre su paso a la televisión como conductora, rol con el que alcanzó gran popularidad. “Fue una decisión muy fuerte que tuve que tomar en ese momento, enfrentando los prejuicios de la época”, expresó.

Desde lo personal, asegura que disfruta profundamente lo que hace y disfruta de su etapa de actriz teatral.“Mi papá estaría orgulloso porque yo me divierto”, dijo con emoción.

Andrea Politti: «Siempre el programa ideal es el que está por venir»

Aunque hoy está enfocada en el teatro, no deja de mirar con cariño su etapa en televisión. “Siempre me gustó la televisión y la extraño. También la ficción, que hoy falta tanto”, opinó. Y explicó por qué muchos colegas optaron por subirse al escenario. “Aparecieron las plataformas, para mi sorpresa, pero no hay tantas oportunidades para los actores. Por eso muchos se volcaron al teatro”.

Respecto al presente de la TV, Politti fue clara: “Hoy en la tele predominan los magazines. No me veo en un programa de espectáculos, no es mi estilo. Lo mío tiene más que ver con la animación, con la diversión”, sentenció.

De espíritu inquieto, Andrea asegura que sigue abierta a los desafíos. “Siempre el programa ideal es el que está por venir. Yo cada cosa que me ofrecen trato de no pensar demasiado y dar lo mejor de mí”, afirmó.