Esteban Lamothe insultó a Javier Milei y le hizo una dura advertencia: «cómo te…»

Esteban Lamothe recordó el cruce que tuvo con Javier Milei cuando el Presidente publicó una foto suya en la cual comparaba su mano con la de un trabajador que las tenía en mal estado por tanto esfuerzo.

En la mano del actor se leía “Basta Milei”, pero esa frase había sido colocada mediante Photoshop. Entonces se generó un ida y vuelta que Lamothe recuerda hasta el día de hoy.

Esteban Lamothe arremetió contra el presidente Javier Milei

En una entrevista en Picnic, el actor no dudó en expresar lo que siente hacia al mandatario: “Cómo te cagaría a piñas Milei, la concha de tu madre; pone esa foto mía y yo lo que más hice en mi vida fue trabajar, trabajo de los 11 años, que no estaba bien porque en los 11 años supuestamente no se puede trabajar, trabajaba porque me gustaba y me gustaba comprarme caramelos, entonces iba a hacerle mandado a mi abuela y me compraba caramelos, tenía plata, mis amigos no tenían y yo sí”.

“Entonces pone esa foto y pone al lado unas manos de un obrero, como si aparte eso también es ser racista, así que los únicos que trabajan son los obreros, porque tienen las manos lastimadas, sí, obvio, son los que le ponen el pecho a un trabajo re difícil, pero está todo mal en ese tuit de él. Y manos que piden subsidio, las mías, así todas blanquitas y las manos de los obreros como que generan los subsidios. Nada, qué se yo, me enojé, después se me pasó”, recordó el actor.

“Está todo el tiempo tirando mierda, entonces también yo me relajé, dije ‘bueno es un boludo, un cara de chota que le está diciendo cualquier cosa a todo el mundo’, con ese pelo y esa cara de boludo que tiene, o sea, chau”, concluyó.