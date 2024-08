Marcelo Tinelli le hizo una tentadora propuesta a Juliana «Furia» Scaglione: ¿De qué se trata?

La polémica ex participante de Gran Hermano, Juliana «Furia» Scaglione, desapareció del mundo televisivo tras su salida de la casa más famosa del país y apostó de lleno por las redes sociales y el streaming. En LAM, el conductor Ángel de Brito reveló detalles de una charla que Furia tuvo con Marcelo Tinelli sobre su futuro en la televisión.

¿Qué le preguntó Marcelo Tinelli a Juliana «Furia» Scaglione?

Según informó De Brito, el conductor le habría propuesto participar en el Cantando: “Marcelo Tinelli se encontró con Furia la semana pasada en un evento. Le dijo ‘¿te gustaría estar en el Cantando?’”, comenzó.

Luego sorprendió con la supuesta respuesta de la actual panelista de Carajo: «Furia le dijo ‘no, gracias, pero no voy a hacer más televisión’», reveló.

El periodista ahondó más en la razón por la cual Juliana no quiere un futuro en la TV: “’No quiero saber nada con la televisión’. Nada, con nada. No quiere trabajar en televisión: decisión de vida. ‘Yo estoy con mis redes, con mis cosas, no voy a hacer nada, solo redes’, dijo Furia”.

La participante de Gran Hermano se desvinculó de Telefe pocos meses después de salir del reality y se limitó a participar en los streams como invitada.