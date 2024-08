Moria Casán más picante que nunca: Le dijo que no al Cantando 2024 y aseguró que Furia Scaglione «es un vampiro»

Esta semana Ángel de Brito contó detalles del nuevo reality de América TV, Cantando 2024, que regresa con una nueva edición. El conducto de LAM aseguró que «Alfa» Santiago, «Furia» Scaglione y Pepe Ochoa estarán entre las figuras que competiran. Además, afirmó que Marcelo Polino y Moria Casán serán dos de los jurados del certamen. Sin embargo, la One habló con Intrusos y dijo que nunca más será jurado.

Por qué Moria Casán no volverá a trabajar con el Chato Prada y Marcelo Tinelli

De la mano de Intrusos (América TV) la diva le contó a Flor de la V y a su papel porque no se incorporará al Cantando como jurado.

«Me llamó el Chato Prada y le agradecí muchísimo, pero jurado de nada. No conozco a mucha gente. Jurado nunca más, me devalúa, me devalúa” expresó Moria. “No me divierte, ya hice todo. Me parece que ya fue. Las peleas mías, todo lo que yo armé, el estilo de show que yo tengo… Todos los memes que hay en TikTok, siguen trabajando con mis peleas” afirmó la One.

Moria Casán dio su opinión sobre Furia Scaglione: «El medio la esta descartando»

Además de contar porque no se sumará al Cantando 2024, Moria también dio su opinión acerca de una de las próximas participantes, Juliana «Furia» Scaglione. “Yo creo que el personaje de Furia se vampirizó a Gran Hermano. Y Gran Hermano, cuando se termina, la vampiriza a Furia” opinó la diva.

“Es un pase de vampirizaciones . La mina hizo todo, les mantuvo el show, les mantuvo el rating, les mantuvo el número…” reflexionó Casán. “¿Le ves futuro en su carrera?” le preguntaron.

“Si es doble de riesgo, me parece que en un espectáculo donde se necesite acrobacia, está bueno. La mina es doble de riesgo y tiene que tener una preparación especial, una destreza especial y una agilidad especial” contestó la One. “Pero qué sé yo si el personaje no se la comió a ella….» agregó.

«Ahora me doy cuenta que ya no está casi en los medios y que el medio la está descartando. Acá todo ocurre por descarte, que no quiere decir cancelación. No hay que confundir descarte con cancelación” analizó. «El marco de ella fue ése. A mí, los gritos de ella me parecían los de un personaje, nunca hubo un personaje así. Era como una performance constante de la mina” continuó.

«Galo (el asistente personal de Moria) lo veía. Yo no lo veía, porque no soporto los ruidos, pero después abría el celular y me enteraba de todo» recordó Casán.