L-Gante reveló los problemas de salud que afronta y cómo fue su reconciliación con Wanda Nara 

Elián Ángel Valenzuela, conocido como L-Gante, visitó el programa Almorzando con Juana (El Trece) este domingo y abrió su corazón sobre su vida personal y profesional. El referente de la Cumbia 420, de 25 años, anunció que está preparándose para su último show antes de tomarse un descanso de los escenarios para atender cuestiones personales, incluyendo serios problemas de salud que le fueron recientemente diagnosticados.

Durante la charla con Juana Viale, L-Gante compartió una noticia impactante: “Fui a hacerme un chequeo general y me encontraron insuficiencia cardíaca y renal”. Con un tono reflexivo, el artista aseguró que está tomando medidas para cuidar su salud: “Estoy cuidándome lo mejor posible. Tengo que ordenarme un poco y tratar de que no empeore”.

El consejo que Juana Viale le dio a L-Gante tras la econciliación con Wanda Nara

El programa también tuvo momentos de intimidad cuando L-Gante habló sobre su relación con Wanda Nara, con quien recientemente se reconcilió. La conductora no dudó en indagar: “¿Estás en pareja o no? ¿Qué nombre podemos ponerle a ese vínculo?”. Con sinceridad, Elián confesó estar “medio confundido” sobre su situación sentimental. “La semana pasada se me acusó de todo… Ella dijo que me dejó y, a la vez, se generaron noticias sobre el motivo, pero no me hice cargo de nada”, explicó.

El cantante reveló que Wanda visitó su casa sorpresivamente hace unos días: “Antes de ayer cayó a mi casa de la nada. Todavía nos debemos una charla, no sé en qué estamos”. Sin embargo, no ocultó sus sentimientos: “Estoy muy enamorado de Wanda”. En este contexto, Juana Viale le ofreció un consejo para manejar la exposición mediática que rodea su relación: “Se tienen que mantener afuera de las cámaras y tienen que dejar de subir historias ridículas que los exponen a los dos”.

L-Gante reconoció que, a veces, él y Wanda comparten contenido en redes sociales con “total simpleza e inocencia, o en chiste”, pero lamentó que “todo se toma muy a pecho”. La interacción entre el músico y la conductora dejó en claro la complejidad de mantener una relación bajo el escrutinio público.