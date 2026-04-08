Ángela Torres lanzó una nueva función en el Gran Rex: cuándo será, cuánto sale y dónde comprar las entradas

La famosa cantante Ángela Torres sumó una tercera función en el Teatro Gran Rex y habilitó la venta de entradas para este domingo 12 de abril, tras agotar dos fechas previas. El espectáculo combinará sus hits y una puesta en escena centrada en su álbum debut “No Me Olvides”.

La producción está a cargo de Fenix Entertainment y propone un formato que integra canciones propias con una narrativa escénica.

Ángela Torres en el Gran Rex: precios, venta online y furor en redes

La venta de entradas se realiza de manera exclusiva a través del sitio tuentrada.com, donde los usuarios reportaron alta demanda en las primeras horas. En redes sociales, el nombre de la artista se posicionó entre las principales tendencias en Argentina.

Ángela Torres junto su pareja Marcos Giles.

El repertorio incluirá temas como “Favorita”, “¡Vértigo”, “Oops!» y «La Vida Rosa«. El primero de ellos alcanzó el estatus de Disco de Oro con más de 40 millones de reproducciones en plataformas digitales.

En el último tiempo, la artista registró una fuerte presencia en escenarios masivos. Compartió show con Shakira en el Estadio Vélez y participó de la Fiesta de la Confluencia en Neuquén, donde se presentó ante 370.000 personas.

Show de Ángela Torres en Buenos Aires: costo de las entradas

La nueva función se programó luego de que se agotaran rápidamente las localidades para el 5 de marzo y el 11 de abril. La organización confirmó que la demanda impulsó la apertura de esta tercera fecha en la sala porteña.

Precio de las entradas:

Pullman: desde los $30.000 hasta $40.000.

desde los Super Pullman: desde $45.000 hasta $50.000 .

hasta . Platea: desde $55.000 hasta los $90.000 en las ubicaciones más próximas al escenario.

El espectáculo estará centrado en las once canciones que integran “No Me Olvides”, material compuesto por la propia cantante. La propuesta escénica mantiene el formato utilizado en las presentaciones anteriores.

Con información de Agencia de Noticias Argentinas