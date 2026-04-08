Gran Hermano: anuncian intercambio internacional con La casa de los famosos tras la salida de Andrea del Boca

El conductor Santiago del Moro anunció un nuevo cambio para Gran Hermano: Generación dorada que promete revolucionar la casa: un intercambio internacional con otra figura de un reality de Estados Unidos.

El supremo despedirá a uno de sus participantes y le dará la bienvenida a otro, al menos por unos días. Aún no se sabe la fecha de dicho movimiento.

El anuncio llega después de un momento crucial dentro de la casa: la salida permanente de Andrea del Boca. Su inesperado abandono, producto de un accidente y problemas de salud, deja un vacío dentro del reality.

La estrategia de producción que promete revolucionar el programa

De esta forma, el conductor adelantó las novedades de la casa más famosa del país a través de una historia en sus redes sociales.

“Todo es #GranHermano. Próximamente, Gran Hermano realizará un intercambio de concursantes con ‘La casa de los famosos’, el exitoso reality estadounidense de habla hispana emitido por Telemundo«, informó.

Luego, procedió a explicar cómo será la dinámica que manejarán entre los dos programas: “Un jugador de Gran Hermano generación dorada participará durante unos días en el certamen extranjero, mientras que un integrante de ‘La casa de los famosos’ hará lo propio en nuestro programa”.

A diferencia de los participantes argentinos, “La casa de los famosos” solo alberga personalidades ya conocidas por los medios, por lo que la llegada de cualquiera de ellos dentro del reality prometerá un revuelo entre los jugadores.