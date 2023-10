El médico Aníbal Lotocki habría sido apuñalado en el Penal de Ezeiza, donde permanece detenido por la muerte de Cristian Zárate como consecuencia de una mala praxis. Se encontraría fuera de peligro, según indican las primeras informaciones.

La noticia fue confirmada por Analía Franchín, panelista de «A la Barbarossa» por Telefe. «Está en el hospital, fuera de peligro. Ayer estuvo Majo (Favarón) visitándolo en Ezeiza y parece que tuvo un encontronazo con algunos presos que le piden dinero» indicó la periodista.

«Los abogados de Lotocki lo desmienten, pero a mi hay dos personas dentro del Penal de Ezeiza que me confirman que fue apuñalado. No entiendo por qué está ingresado en el hospital si no pasó» agregó Franchín respecto de la información.

Por su parte, Mariana Brey, panelista de «Socios del Espectáculo» de El Trece, afirmó que tanto la esposa de Lotocki como su abogada, Ileana Lombardo, se encontraban esta mañana yendo a la visita común para estos casos. Además, se agregó que el médico se encuentra pidiendo un traslado de unidad carcelaria.

Las versiones al respecto no están claras, ya que el entorno de Aníbal Lotocki indicó que el médico se encontraba en el hospital para hacerse algunos chequeos sobre su salud en las últimas horas. «Es mentira. Si esto hubiera sido verdad, hubiéramos sido los primeros en enterarnos» señaló Lombardo respecto del estado de su defendido.

Qué dijo su abogada, Ileana Lombardo, sobre la detención de Aníbal Lotocki

Aníbal Lotocki fue detenido en las últimas semanas, por pedido de la Justicia en la causa que investiga el homicido simple de Cristian Zárate, quien murió en 2021. “Cuando conocimos la orden de detención, nos comunicamos con el Juzgado y se presentó en forma voluntaria, estando a derecho como lo hizo en todas las causas. No va a volver a declarar en la causa Zárate” detalló Ileana Lombardo, representante legal del médico.

Lombardo remarcó que la detención de Aníbal Lotocki, a su parecer, no es correcta: “Hubo muchos jueces que entendieron que no era procedente que vaya a la cárcel, pero la sociedad lo quiere preso. Está detenido por la presión mediática”.

Luego de que fue llevado hasta la Unidad 28 del Palacio de Tribunales porteño en la tarde del jueves, fue trasladado a la Cárcel Federal de Ezeiza donde se aloja en el módulo 6, el mismo en el que están presos los integrantes de la banda criminal Los Monos.

Ante su llegada, se dieron a conocer algunos detalles de cómo pasará sus días. En principio, en el día de ayer, se encontró por unos minutos con su mujer y cada 15 días puede tener visitas higiénicas.