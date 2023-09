Aníbal Lotocki rompió el silencio y envió fuertes mensajes tras la muerte de Silvina Luna

Este viernes, Aníbal Lotocki rompió el silencio tras la muerte de Silvina Luna en medio de las acusaciones por mala praxis en Chile.

En diálogo con el ciclo Bien de Mañana, el cirujano aseguró que no existe una denuncia judicial en su contra en el país vecino y admitió que, por recomendación de sus abogados, prefiere mantener el perfil bajo.

“No quieren mis letrados que hable por el momento”, comenzó escribiéndole a la producción del programa conducido por Fabián Doman.

Y agregó: “Lo único que puedo decirte es que no existe ninguna causa penal ni civil en Chile. Pero eso ustedes podrían averiguarlo si quisieran”.

“Ustedes averiguan de todo. En vez de llamar a periodistas de Chile, ¿por qué no se comunican con el Poder Judicial de allá para saber la verdad? Así no se guían por suposiciones”, cerró Lotocki.

Cuál fue el verdadero motivo por el cual Silvina Luna decidió operarse con Aníbal Lotocki

Cabe recordar que Silvina Luna estuvo casi 80 días internada en el Hospital Italiano, donde la atendían por las complicaciones de salud que la aquejaban tras las intervenciones de Aníbal Lotocki.

Aunque pasaron varios días de su partida, los interrogantes sobre el calvario que vivió la ex Gran Hermano por las operaciones que le realizó el polémico cirujano siguen latentes.

Muchos se preguntan: ¿qué llevó a Silvina Luna a operarse con Aníbal Lotocki? En una nota con Socios del espectáculo, Ximena Capristo, gran amiga de la modelo y actriz, respondió esa pregunta.

«Vino una chica con una cola espectacular. No la voy a nombrar porque no dijo que se había operado la cola, e hizo un desfile», recordó la ex Gran Hermano. «La cola era espectacular. Nosotras nos preguntamos: ‘¿quién te hizo la cola?’. Ahí Silvina aún no se había hecho nada», añadió.

Ximena Capristo remarcó que esa situación marcó a Silvina Luna a fuego. «Estaba la idea de que si tenías tetas grandes, ibas a facturar más», sentenció la morocha.