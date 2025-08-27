Anna Kournikova y Enrique Iglesias serán padres por cuarta vez

Enrique Iglesias y Anna Kournikova están juntos desde que la extenista fue convocada para protagonizar el videoclip del tema «Escape» en el año 2001. Su relación se afianzó y están juntos desde ese entonces.

El cantante y la extenista son padres de tres hijos: los mellizos, de siete años, y una niña, de cinco. En 2017, la noticia del nacimiento de los bebés trascendió recién después del parto. Según confirmó la revista ¡Hola! están esperando al cuarto heredero.

A los 50 años, Enrique Iglesias confirma que será papá por cuarta vez junto a Anna Kournikova

La pareja siempre mantuvo un perfil bajo. Viven en Miami y cuidan mucho su intimidad. Inclusive Anna no se mostró embarazada. Ya estaría cursando la mitad del embarazo y se espera que el bebé llegue antes de que termine el año.

Enrique Iglesias tiene 50 años y recientemente declaró que está llevando una vida más tranquila: “Estoy en plan relax, en casa, con los niños, disfrutando de poder llevarlos al colegio, verlos crecer… Cada día que pasa crece rapidísimo y quiero disfrutar. En 24 horas ya han crecido”.

Por su parte, Anna Kournikova tiene 44 años y lleva muchos tiempo retirada del tenis, desde una fuerte lesión que tuvo en su espalda.