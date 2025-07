El incómodo momento que protagonizaron Emilia Mernes y Enrique Iglesias al cantar juntos 

Emilia Mernes y Enrique Iglesias sorprendieron al cantar juntos en el Granca Live Fest, un festival musical que se lleva a cabo en Gran Canaria, España. Sin embargo, ambos protagonizaron un tenso momento que revolucionó las redes.

¿Qué pasó entre Emilia Mernes y Enrique Iglesias?

Mientras cantaban «Héroe», el clásico tema del cantante, el hijo de Julio Iglesias sorprendió a los presentes al intentar besar a la joven argentina novia de Duki mientras terminaba de cantar.

"Enrique Iglesias":

Por los comentarios sobre este momento de su presentación junto a Emilia Mernes en #GrancaLiveFest pic.twitter.com/CxLaBsbDKn — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 6, 2025

Pero eso no fue todo, ya que después se acercó a Emilia Mernes para bailar juntos, a pesar de que la argentina se mostrara incómoda. Esto causó que las redes estallen y Enrique Iglesias no tardó en volverse tendencia.

Es que la cantante Argentina está en pareja con el referente del trap latinoamericano Duki y esta situación desató la locura de sus seguidores.

Esta actitud no es aislada por parte de Iglesias, ya que en 2018 habría hecho lo mismo con Lali Espósito, cuando coincidieron en un recital.

La reacción de las redes ante el tenso momento entre Emilia Mernes y Enrique Iglesias

Algunos de los comentarios que aparecieron en X al ver el tenso momento que protagonizó Enrique Iglesias y Emilia Mernes al cantar «Héroe» fueron:

«Te caiga mal o bien emilia no podes ser mujer y no estar de su lado acá, sororidad es saltar por una piba en situaciones así más allá de todo. claramente estaba incómoda y esto no tendría que pasar por la integridad de ELLA no por el novio»

«Igualito a su padre que era aún más zarpado cuando beso a Susana!»

«Lo mismo le hizo a Lali! Está pasado»

«Un espanto… Tiene como 50 años ya estás muy muy viejo para hacerse el galan con una piba tan chica»

«Mira que me cae re mal la loca pero el tipo se pasó tres pueblos»