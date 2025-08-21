La China Suárez negó el embarazo y desmintió a Wanda Nara: los detalles que dieron en Intrusos

La actriz Eugenia “La China” Suárez no confirmó su embarazo, quienes la rodean se encargaron de desmentirlo, ya que Wanda Nara había señalado esta mañana, que su exmarido y actual pareja de la actriz, Mauro Icardi, le habría “contado la noticia que todos esperamos”. Los detalles en esta nota.

En Intrusos confirmaron que La China Suárez negó su embarazo

Según informó la periodista Paula Varela, el entorno cercano a La China Suárez negó cualquier posibilidad de gestación en la pareja y que el futbolista Mauro Icardi solo dialogaría con la mediática Wanda Nara por cuestiones relacionadas con sus hijas en común.

No obstante, la misma comunicadora sostuvo que Nara le indicó que tuvo un diálogo con el delantero, cuando él fue quien se contactó, “ella atendió porque pensaba que era algo de las nenas y que terminó por ser lo de siempre, pelean o discuten”.

Durante su regreso a Argentina, la mediática había indicado sobre el futbolista: “Me dijo que está intentando ser feliz. No creo que sea feliz una persona que está sin sus hijos, es todo fingido, actuado y parte de un plan. No me lo creo y nadie lo cree. A mis hijas nadie les comunicó nada, si no las llamaron para el día del niño, tampoco les van a comunicar eso, no sé si será verdad, tal vez me mintieron”.

En medio del revuelo, La China Suárez y Mauro Icardi se mostraron en redes

Luego del bombazo de Wanda Nara, La China Suárez no desmintió ni confirmó su embarazo. Sin embargo, publicó una historia en la que muestra a Mauro Icardi totalmente relajado, sonriendo y vistiendo solo un boxer negro. “Buen día/Buenas tardes. Él siempre con una sonrisa”, fue el comentario de la actriz. Por su parte, Mauro Icardi publico una foto de ambos en Instagram en la que escribió: “Mi presente favorito, mi futuro soñado”.

