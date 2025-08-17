Camila Homs lució su pancita de embarazada desde el sur de Neuquén 

Hace dos semanas, Camila Homs y el futbolista José “Principito” Sosa confirmaron que están esperando su primera hija juntos. La pareja lleva dos años de relación y, aunque este será su primer bebé en común, ambos ya son padres por separado. Ahora, la modelo e influencer disfruta de unos días en Villa La Angostura, Neuquén.

Los días de Camila Homs en la Patagonia: así luce su pancita de embarazada

En estos días, Cami Homs se encuentra disfrutando de unas vacaciones en el sur argentino, donde cumplió uno de los sueños de sus hijos: conocer la nieve. La modelo compartió en sus redes sociales varias postales de Francesca y Bautista jugando entre paisajes nevados, haciendo muñecos y practicando deportes de invierno, en un entorno que mezcla diversión y naturaleza.

Además de los momentos familiares, Camila también se tomó tiempo para relajarse. Mostró imágenes del hotel de Villa La Angostura donde se hospedó, destacando el spa y la piscina climatizada, donde aprovechó para descansar y mimarse un poco en medio de su embarazo.

En otra serie de fotos, posó junto a un lago, luciendo su pancita con un look deportivo. También compartió una selfie en la que se la ve con un vestido ajustado color chocolate, dejando ver con orgullo el crecimiento de su embarazo.

La modelo atraviesa esta etapa con mucha alegría y plenitud, combinando el disfrute de la maternidad con momentos de conexión familiar y bienestar personal.