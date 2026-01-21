Antonela Roccuzzo, nueva embajadora de Stanley: la apuesta de la marca en Argentina

La emblemática marca de termos Stanley sumó a una jugadora de peso como embajadora de la compañía: nada menos que Antonella Rocuzzo, la esposa del astro Lionel Messi.

La apuesta llega mientras se dispara una mayor competencia en el negocio de los termos en la Argentina -donde existe una fuerte importación ilegal-, tras el levantamiento de las barreras antidumping que regían desde hacía más de dos décadas, y que desde 2025 habilitó el ingreso de nuevos jugadores de China.

La marca Stanley eligió a Antonela Roccuzzo para liderar su nueva etapa en Argentina

La familia Messi siempre tiene un mate cerca en sus distintas actividades y eso espera ser aprovechado por la tradicional marca internacional.

El nuevo lanzamiento busca capitalizar también la preferencia creciente de los consumidores por termos de acero inoxidable.

El consumo de termos de acero creció 120% entre 2018 y 2023.

En ese marco, Stanley sumó a Antonela como embajadora y lanzó Stanley 1913 x Anto, una línea que “celebra el equilibrio entre movimiento y descanso, bienestar y estilo, intención y autenticidad”.

La cápsula incluye tres productos: el Quencher Protour, el termo Mate System y el mate clásico.

“Antonela es emprendedora, entusiasta del fitness, influencer, esposa y madre, y voluntaria en diversas organizaciones de bien público. Casada con el ícono global del fútbol Leo Messi, aporta su propia voz y visión a cada proyecto, equilibrando familia, negocios y bienestar con autenticidad y propósito”, destacaron desde la compañía en un comunicado.

Y añadieron: “Enraizada en su herencia argentina y en años de entrenamiento de fuerza, Anto encarna el equilibrio: mantenerse con los pies en la tierra mientras se adapta a los cambios de la vida, demostrando cómo incluso los movimientos pequeños e intencionales pueden crear armonía en cada momento”.

La alianza con Stanley se suma a una lista cada vez más extensa de marcas globales que eligieron a Antonela Roccuzzo como rostro visible.

En los últimos años, la rosarina activó campañas para Adidas, Tiffany & Co, Alo y Guerlain, entre otras marcas.

A finales de 2024, Stanley ya había cerrado una alianza con Messi para la promoción de un kit personalizado de mate y termo, de color rosa -por el Inter Miami- con la leyenda “GOAT”.

Y meses más tarde, sacó una segunda cápsula en color celeste, en alusión a la bandera argentina.