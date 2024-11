Antonella Roccuzzo conquistó a Estados Unidos: celebró su primera tapa para la revista «Haute Living»

La influencer Antonella Roccuzzo celebró su primera tapa de revista en Miami de la mano de la editorial que la publicó a un mes del lanzamiento, en un restaurante de comida italiana: el evento apuntó a “honrar a Roccuzzo y su primera aparición en la edición norteamericana”.

Antonella fue tapa de una revista de los Estados Unidos

Haute Living es reconocida por llevar a sus portadas a reconocidas figuras, incluso, luego de Antonella, participaron el baloncestista Jalen Brunson y el actor Patrick Dempsey.

En la publicación de la festividad, el magazine destacó: “Esta semana, celebramos nuestra portada de Miami de octubre de 2024, la increíblemente deslumbrante Antonela Roccuzzo, en -el restaurante- Casadonna, que significa «casa de la mujer», fue el lugar perfecto para honrar a Roccuzzo y su primera portada en una revista estadounidense”.

Para la cena, la mujer de Lionel Messi lució un look total black y sus seguidores la elogiaron de todas las formas posibles.

El estilismo de portada se complementó con un vestido negro firmado por Louis Vuitton, una de sus firmas predilectas para eventos y galas, de escote strapless con aberturas. El pelo suelto peinado con ondas voluminosas y un maquillaje clásico en tonos neutros fueron los aliados.

En la charla que compartió para la revista, Roccuzzo reflexionó sobre su estilo personal. “Ha evolucionado a lo largo de los años y estar rodeada de profesionales de la moda me ayudó a comprender qué me queda bien, en qué prendas vale la pena invertir y cómo construir un guardarropa sólido. Si tuviera que describir mi estilo sería relajado, casual y con telas cómodas. Me gusta que mis outfits reflejen realmente quién soy”.

Actualmente, Antonela trabaja activamente con prestigiosas marcas de ropa y joyas que la tienen como su embajadora.