Antonela Roccuzzo lanzó la botella de entrenamiento que ya es furor en Argentina

Antonela Roccuzzo vuelve a marcar tendencia al unir sus dos grandes pasiones —el fitness y el emprendedurismo— en su nueva colaboración como Embajadora de Marca de Stanley 1913, presentando la nueva Botella Activate Shaker.

Fiel a sus raíces argentinas y a sus años de entrenamiento de fuerza, Anto se consolida como un referente de bienestar, mostrando cómo alcanzar equilibrio, constancia y disciplina en la vida cotidiana.

La botella fitness del momento: así es la Stanley que impulsa Antonela Roccuzzo

La Botella Activate Shaker, que usa Antonella, llega para potenciar la línea Active de Stanley 1913 y está pensada para quienes buscan practicidad y rendimiento. Es ideal para batidos de proteína, licuados, electrolitos y aguas infusionadas, acompañando cada momento del día: desde el calentamiento hasta la recuperación.

Entre sus características destacadas, la botella está fabricada con acero inoxidable reciclado, garantizando sostenibilidad, durabilidad y un uso más responsable. Su interior redondeado facilita la mezcla perfecta y una limpieza rápida, mientras que su diseño la vuelve extremadamente práctica para llevar al gimnasio, al entrenamiento o incluso al trabajo.

A diferencia de otros modelos, incorpora un filtro extraíble que permite mezclar o infusionar, según la preparación. Además, cuenta con un recipiente de 88 ml con rosca en la base para guardar mezclas, suplementos o snacks, y es completamente hermética, una ventaja clave para evitar derrames.

La colección Stanley 1913 x Anto ya está disponible en los 7 locales exclusivos de la marca en Argentina. Seis están ubicados en el AMBA: Paseo Alcorta, Unicenter, Distrito Arcos, Alto Palermo, Parque Brown y Nordelta. También hay puntos de venta en el interior del país: Alto Comahue (Neuquén) y Córdoba Shopping.

Además, puede adquirirse online a través de www.stanley1913.ar, con envíos a todo el país mediante Grupo Mendizabal, representante oficial de la marca en Argentina.

