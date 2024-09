Antonela Roccuzzo reveló que lee en su tiempo libre y causó furor por su elección

La celebridad y esposa de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo develó sus nuevas adquisiciones en sus redes sociales y causó furor entre la comunidad de lectores. “Anto” – como se la conoce popularmente – compartió su afición por los libros de la escritora y editora estadounidense Holly Black.

Estos son los ejemplares elegidos por Anto Roccuzzo

La trilogía “Hierro, Valor y Tributo” y la saga “La reina de nada”, “El rey malvado” y “El príncipe cruel” son solo algunos de los ejemplares en la biblioteca de Roccuzzo.

En este caso, la primera colección es parte de “cuentos de hadas modernos”. Las obras son fiel al estilo de su autora y ahondan en el género de literatura fantástica.

Black es reconocida por ser la autora de “Las crónicas de Spiderwick”, una serie de cinco libros de fantasía para los más chicos.

La trama de “Tributo”, el primer ejemplar de la trilogía, refiere a un mundo de hadas que acompañan a la protagonista de la historia.

En 2002, Holly Black publicó su primera novela ambientada en Faerie: el mundo donde transcurre la trama, un oscuro y macabro reino que atrapó a millones de lectores con la colección inaugurada con El príncipe cruel.

La obra busca transportar al lector a un mundo crudo, sangriento y lleno de criaturas dispuestas a aprovecharse de cualquier debilidad.

Anteriormente, la esposa de Lionel Messi había compartido su admiración por “Alas de sangre”, de Rebecca Yarros.

“Verity: La sombra del engaño” de Colleen Hoover fue uno de los elegidos de Antonella Roccuzzo

“Verity: La sombra del engaño” de Colleen Hoover, fue uno de los libros que Anto definió como “nueva obsesión” de lectura. La escritora estadounidense es una de las autoras más populares del mundo, después de convertirse en un fenómeno de redes sociales y generar polémica.

Sus obras impactaron fuerte en el público joven adulto y se adueñaron de los principales puestos en la lista de best sellers del New York Times. Al crear novelas románticas que tocan temas de abuso y violencia de género, recibió muchos elogios pero no pudo evitar las críticas, a pesar de contarlo desde la experiencia de su propia historia.

Así como Roccuzzo acepta su “obsesión” con la escritora por sus atrapantes novelas, el fenómeno que rodea a Hoover alcanzó un punto tal que próximamente se estrenará una película basada en su libro “Romper el círculo”, que tendrá como protagonista principal a la reconocida actriz Blake Lively.