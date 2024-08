Antonela Roccuzzo compartió su playlist para escuchar en el auto: ¿Qué temas tiene?

Antonela Roccuzzo es una de las influencers más admiradas en las redes sociales. Sus looks lo copian miles de mujeres en todo el mundo y sus gustos no pasan inadvertidos. Esta vez, la mujer de Lionel Messi compartió en Spotify su playlist para escuchar música mientras maneja en su auto.

Música para el auto: la playlist de Antonella Roccuzzo

“EN EL AUTO x Antonela Roccuzzo” es una playlist que dura una hora y media y que está compuesta por 28 canciones.

A diferencia de la lista anterior, en la que eligió varios temas en español para sus rutinas de entrenamiento, esta vez optó por canciones en inglés, muchas de ellas de la banda Imagine Dragons como: «Nice to meet you», “Enemy de la serie Arcane League of Legends” o “Symphony”.

Otros temas que figuran en la playlist de Roccuzzo son: “Eyes Closed” y «Shape of you» de Ed Sheeran, “Apologize” de Timbaland feat One Republic y “Treat You Better” de Shawn Mendes.

Además, aparecen “Late Night Talking” de Harry Styles; “Flowers” de Miley Cyrus y “STAY” de The Kid LAROI con Justin Bieber.

Antonela Roccuzzo también compartió su playlist «Workout»

Al presentar su primera playlist «Workout», Antonela comentó que la música es una gran compañía en su vida: “La música es parte de mí. Siempre he escuchado música de todas partes, pero hay algo en la música latina que me fascina. Tenemos artistas increíbles y me llena de orgullo que nos representen a nivel internacional. Las mujeres en particular están dando pasos más fuertes, aportando su importancia a la industria. El hecho de que hoy ocupen los primeros lugares en las listas musicales habla de su arduo y constante trabajo y, por supuesto, de su talento”.