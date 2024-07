Antonella Roccuzzo fan de una serie con un triángulo amoroso que está arrasando en Netflix

Antonela Roccuzzo no solo es la mujer de Lionel Messi, también tiene un importante rol como influencer. Cada uno de sus movimientos en las redes causa furor. La mujer del 10 es muy activa en redes sociales y recientemente publicó una historia donde deja ver su gusto por una serie que se encuentra disponible en Netflix.

Antonella Roccuzzo mostró en sus redes cuál es la serie que le interesa

En este contexto, Antonella subió una foto y sorprendió al mostrar cuál es el libro que la atrapó en las últimas semanas. Libro que tiene su serie en Netflix.

El libro en cuestión es «My Life With Walters Boys (Mi vida con los chicos Walters)», este es el libre que se encontraba leyendo la esposa del 10. Éste pertenece a una trilogía que escribió la norteamericana Ali Novak y que se destaca por ser una novela romántica.

En este sentido se pudo conocer que la historia relata la vida de Jackie, una alumna con buenas notas y comportamientos intachables que termina viviendo con 12 chicos, dado que sus padres fallecieron en un accidente. Es por eso que sus tutores legales la llevan con un grupo de hermanos bastante revoltosos, lo cual provoca constantes cruces.

En este contexto, el hecho de que Antonela Roccuzzo se haya puesto a leer este libro es lo que expone su fanatismo por la trama. Si bien no se reveló si leyó el libro por la serie de Netflix, o viceversa, lo cierto es que de forma indirecta terminó recomendándola.

¿De qué trata Mi vida con los chicos Walter?

De este modo, la serie cuenta con 10 capítulos y se encuentra en Netflix, por lo que la sinópsis detalla: “Cuando una tragedia conmociona su vida, una adolescente se muda a un pueblito con una familia numerosa y aprende nuevas lecciones sobre el amor, la esperanza y la amistad”.

Este es el elenco de Mi vida con los chicos Walter

Encarnar a personajes de la literatura en la vida real no es tarea sencilla, por lo que tras una exhaustiva búsqueda por dar con la opción perfecta, el reparto de Mi vida con los chicos Walter parece apegarse a la novela. Te contamos quiénes son los responsables:

Nikki Rodriguez

Además de su emblemático papel en On My Block, la comedia dramática de Netflix, la joven actriz y productora con raíces latinoamericanas ha formado parte de series como Adam Ruins Everything y cortometrajes como Bunny Run y Father. Esta vez, volverá a la pantalla como Jackie Howard, la protagonista de esta historia.

Sarah Rafferty

Gracias a títulos como El diablo viste a la moda, Suits, Huesos y Chicago Med, la actriz nacida en Connecticut se ha construido un nombre en la industria, y para sumar otro proyecto a su carrera, toma el papel de Katherine Walter, la mejor amiga de la mamá de Jackie y nueva responsable del cuidado de la joven.

Marc Blucas

Mayormente conocido por Buffy, la cazavampiros y Travesuras de una princesa, Blucas ha mostrado su pasión por el séptimo arte en numerosas ocasiones, Esta vez, se integra al elenco como George Walter, el esposo de Katherine, con quien cría a sus 10 hijos con orgullo.

Noah LaLonde

Con una preparación en teatro y actuación, el joven intérprete ha incursionado en ambas disciplinas con proyectos independientes y de renombre (como Criminal Minds y Deer Camp ‘86). Ahora, llega a la pantalla del gigante del streaming como Cole Walter, un problemático y popular adolescente que pronto mostrará interés en Jackie.

Ashby Gentry

Sus participaciones en ¿Te da miedo la oscuridad?, Mooch y Speechless colocaron al actor como una de las promesas debutantes a tener en mente. Y este año, su papel como Alex Walter, un introvertido y dedicado estudiante que forma parte de la familia, lo llevarán a su primer proyecto en una plataforma como Netflix.