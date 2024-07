Antonella Roccuzzo y un libro que la tiene «obsesionada»: ¿De cuál se trata?

Hace poco, Antonela Roccuzzo compartió una imagen en la que se ve cuál es el libro que la atrapó en las últimas semanas, libro que también fue llevado a serie en Netflix. Ahora, la esposa de Lionel Messi volvió a publicar en sus historias de Instagram el nuevo libro que esta leyendo durante sus vacaciones junto al 10.

“Verity: La sombra del engaño” de Colleen Hoover. la nueva «obsesión de Antonella Roccuzzo

El libro en cuestión es “Verity: La sombra del engaño” de Colleen Hoover, a quien calificó como su “nueva obsesión” de lectura. La escritora estadounidense es una de las autoras más populares del mundo, después de convertirse en un fenómeno de redes sociales y generar polémica.

Sus obras impactaron fuerte en el público joven adulto y se adueñaron de los principales puestos en la lista de best sellers del New York Times. Al crear novelas románticas que tocan temas de abuso y violencia de género, recibió muchos elogios pero no pudo evitar las críticas, a pesar de contarlo desde la experiencia de su propia historia.

Así como Roccuzzo acepta su “obsesión” con la escritora por sus atrapantes novelas, el fenómeno que rodea a Hoover alcanzó un punto tal que próximamente se estrenará una película basada en su libro “Romper el círculo”, que tendrá como protagonista principal a la reconocida actriz Blake Lively.

De que se trata Verity: La sombra del engaño” de Colleen Hoover

Lowen Ashleigh recibe un encargo que le cambiará la vida: Jeremy, el flamante marido de Verity Crawford, una de las autoras más importantes del momento, la contrata para terminar la serie de libros en la que trabajaba su mujer antes de sufrir un grave accidente que la ha dejado en coma.

Cuando Lowen se instala en la mansión del matrimonio para poder trabajar con los materiales de Verity, descubre una autobiografía escondida en la que Verity hace confesiones escalofriantes. Lowen decide ocultarle el manuscrito a Jeremy, pero a medida que sus sentimientos por él comienzan a intensificarse, se da cuenta que ella podría beneficiarse si Jeremy leyera las palabras de su mujer.

Blake Lively es la protagonista de uno de los Bestseller de Collen Hoover: «Romper el circulo»

El 9 de agosto se estrenará Romper el Círculo (It Ends With Us), la adaptación cinematográfica de la popular novela escrita por Colleen Hoover. La película, largamente esperada por sus fanáticos, contará la historia de una mujer que cae en una relación violenta y, a la vez, se reencuentra con su primer amor.

Si hay un libro que ha logrado hacer suspirar a todas las románticas de este mundo es, sin dudas, Romper el Círculo. Una publicación de Colleen Hoover que ha sabido ahondar de una forma completamente innovadora la belleza inicial, y el infierno posterior, de una complicada relación de amor.

Sin embargo, el vínculo entre Lily y Ryle no solo se quedará entre páginas. Ahora, llegará a la gran pantalla, y la protagonista será Blake Lively. Una de las actrices más queridas en la historia de las comedias románticas hollywoodenses. “Interpretar a un personaje que ha tenido un impacto tan significativo es un verdadero honor. Desarrollé un cariño genuino por Lily”, comentó Blake en entrevista para People.

La novela causó controversia, además, por las decisiones que toma la protagonista a lo largo de la trama y también por el modo en que la autora abordó la problemática de violencia doméstica.

No obstante, se supo que la historia tiene tintes autobiográficos, ya que Colleen Hoover relató que se inspiró en la violencia que vivió dentro de su propia familia y que luego transitó en una relación pasada.

“Lily no siempre lo ha tenido fácil. Por eso, su idílica relación con un magnífico neurocirujano llamado Ryle parece demasiado buena para ser verdad. Cuando Atlas, su primer amor, reaparece repentinamente Ryle comienza a mostrar su verdadera cara, todo lo que Lily ha construido con él se ve amenazado”.

