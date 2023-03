Argentina-Panamá: dos nenas reversionaron el tema «Muchachos» y enloquecieron a todos

Miles de fanáticos se preparan para una fiesta inolvidable en el Monumental. Argentina jugará esta noche ante Panamá y celebrará así el titulo mundial obtenido en Qatar.

Entre tantos hinchas que se van acercando a la cancha de River estaban Delfina y Sofía, dos pequeñas hinchas que la rompieron al reversionar la ya icónica canción «Muchachos».

Las nenas contaron a TN que ellas mismas escribieron la letra. “Inventamos una canción para la ‘Scaloneta’, es la de ‘Muchachos’ pero la inventamos nosotras”, dijeron. E inmediatamente empezaron a cantar su versión.

Argentina enfrentará esta noche a Panamá en el Monumental y el partido promete ser una fiesta. Será el primer partido de La Scaloneta tras el Mundial obtenido en Qatar. Será desde las 20.30 y a estadio repleto ya que las entradas se agotaron en tiempo récord.

Reversionaron «Muchachos» y es furor en redes: la letra

“Estuvimos en Qatar, alentando en el Mundial, ‘las princess’ como lloraron por tanta felicidad. No te lo puedo explicar porque no vas a entender la alegría que sentimos esa noche en el Lusail. Pero esto no terminó porque hoy con Panamá lo seguimos festejando, pero en el Monumental.

“Muchachos, ahora solo quiero festejar, el país está contento, el país no daba más. Y ustedes poniendo huevo y mucho amor, la alegría que nos dieron nos queda en el corazón.

Argentina ya es campeón, el ‘Fideo’ la rompió, de la mano del gran Lío nuestro sueño se cumplió, la ‘Araña’ la descosió junto a Rodri de Paul. La vida ellos dejaron por toda la Selección. No me olvido de Enzo, que golazo que clavó, y del ‘Dibu’ Martínez, que pelota que sacó».

🇦🇷🇦🇷🇦🇷⭐️⭐️⭐️Las minifans de la Selección que reversionaron «Muchaaachooos» para esperar a la Scaloneta en el Monumental: «¡Ahora solo queda festejar!» ⭐️⭐️⭐️🇦🇷🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/Dky5JBzZLD — TN – Todo Noticias (@todonoticias) March 23, 2023