Arrasó en Got Talent Argentina con la canción de Gladiador: «Una bendición escucharte»

Hernán Quinteros, deslumbró al interpretar la canción de la película Gladiador, en Got Talent Argentina. Foto: Captura Telefé

Una de las bandas sonoras más aclamadas es la de la película Gladiador. En Got Talent Argentina, Hernán Quinteros, un cantante lírico de Mar Del Plata, interpretó el tema del film, y se llevó un gran elogio del jurado y un consejo de Abel Pintos.

El participante arrasó con su performance y sorprendió a todos luego que se mostrará tímido en su presentación. Pero ni bien empezó demostró que es un gran tenor.

«No hay manera de que no te dediques a cantar en esta vida. Viniste con un don y lo tenés que desarrollar”, le dijo Florencia Peña al cantante.

“Increíble. Muchas veces me pasan cosas cuando alguien se para ahí y no se mueve”, dijo Emir Abdul en su devolución. Le marcó a Hernán Quinteros que se movía sobre el escenario con su voz y no con su cuerpo.

“Flasheaba como que se me venían las estrellas encima. Yo soy de Mar del Plata como vos y es difícil salir. Me encantó lo que hiciste, gracias por compartirlo con nosotros”, expresó La Joaqui.

El tremendo elogio de Abel Pintos en Got Talent Argentina

El cantante Abel Pintos fue quien culminó la ronda de devoluciones.“Hay una parte importante del que escucha a los cantantes líricos y es la presencia del cantante. Es fundamental que transmitas seguridad. Vos sabés perfectamente bien de técnica, tu cuerpo trabaja completo, pero es fundamental lo que transmitas físicamente«, le aconsejó el cantautor.

Y terminó con un elogio que emocionó al participante. «Tu voz nos abraza, eleva y aprieta fuerte, pero si transmitís energía de autoridad, nos va a aplastar y nos va a abrazar más fuerte. Es un don de Dios y una bendición haberte escuchado”, subrayó Abel Pintos.

Los cuatro integrantes del jurado decidieron que el cantante lírico pase a los cuartos de final de Got Talent Argentina.