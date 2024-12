Arturo Puig contó cómo vive el duelo tras la muerte de Selva Alemán

Arturo Puig acudió a la entrega de los Premios Ace y habló con LAM sobre su nueva vida tras la muerte de su mujer, la actriz Selva Alemán. “Es muy difícil. Todavía no me puedo hacer la idea que no voy a verla más, así que hay días que estoy bien, hay días que no, hay momentos que estoy bien, otros que no”, reveló el prestigioso actor.

Arturo Puig: «Estoy tratando de vender la casa»

Arturo optó por mudarse de la casa que compartía porque cada lugar lo llena de recuerdos: “Es muy difícil porque con Selva teníamos una convivencia muy buena, estábamos juntos y estábamos pasando un momento muy bueno con el teatro, así que es difícil, pero bueno, estamos tratando de seguir. Tuvimos una vida muy linda juntos. Estoy tratando de vender la casa, que es muy grande, para irme a un departamento más acotado para mí, entonces estoy tratando de tirar papeles y esas cosas, y la verdad que veo fotos de viajes, de cosas que hemos hecho juntos, y la verdad que hemos tenido una vida muy, muy buena”, afirmó el artista.

“Ella estaba bárbara. Estábamos planificando la temporada, íbamos a ir a Mar del Plata con la obra, nos habían ofrecido el Colón, así que bueno, se cortó, qué vamos a hacer. Es muy difícil. Me siento raro… de golpe estoy mirando televisión y me doy vuelta para hacer un comentario y no está. Es duro”, sumó el actor.

Arturo Puig está acompañado muy de cerca por sus hijos y recibe la visita de sus nietos, que lo ayudan a pasar este difícil momento, aunque aún no logra atravesar el duelo tras 50 años de relación: “A lo largo del día hay muchos momentos de soledad que son difíciles”.

El pasado 3 de septiembre el mundo del espectáculo estuvo de luto al enterarse de la muerte de la querida actriz Selva Alemán. Su compañero de vida, Arturo Puig, se mostró desconsolado durante el entierro y se mantuvo en silencio durante todo el primer mes de duelo.