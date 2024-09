Aseguran que Jorge Lanata habló con su familia y le hizo un contundente pedido

Luego del parte médico sobre la salud de Jorge Lanata, sus allegados aseguran que el periodista habría hablado luego de tres meses de estar internado en terapia intensiva. En sus palabras, el conductor habría realizado un contundente pedido a su familia que tiene como premisa cuáles son sus deseos inmediatos.

Así lo dio a conocer Débora D’Amato en el programa Entrometidos, al contar que Jorge “tuvo la posibilidad de ser desconectado tres horas del respirador», así como también que «lo transitó de una manera bastante amable”.

Qué le dijo Jorge Lanata a las personas que lo estaban acompañando

Fue allí cuando la periodista reveló que Lanata logró decir unas palabras. “Pudo dialogar un poco, con una traqueotomía encima, pudo dialogar con quienes lo estaban acompañando”, contó.

Y mientras dejó en claro que si bien “tuvo sus idas y vueltas en tiempo y lugar”, D’Amato aseguró que el conductor le hizo un firme pedido al entorno íntimo que lo acompaña diariamente desde hace tres meses. “Pidió, por favor, que lo saquen del lugar. Que ya se quería ir a su casa”, reveló la periodista demostrando así que la mejoría de Jorge Lanata es un hecho concreto.

Los otros deseos de Jorge Lanata según Yanina Latorre

«Antes de todo esto él dijo ‘yo no quiero que nadie me vea en estas condiciones’, una cuestión de orgullo y en un momento no gustó cuando las chicas expresan que iba a verlo… no está con muy buen aspecto tras 70 días internado», explicó la integrante de LAM fiel a su estilo contundente.

Además, la excompañera de Jorge Lanata se refirió a las características del comunicador: «Él es muy coqueto, es la dignidad humana. A él no le gusta por eso la lista de la visitas es muy acotada».

«No está condiciones cómodas, lo cierto es que sigue con encefalopatía y no actúa correctamente. Está medio consciente, se pierde, a veces delira. Es incómoda la situación», agregó posteriormente.