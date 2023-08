Aseguran que Sergio Denis podría haber anticipado su muerte, meses antes

La muerte de Sergio Denis enlutó al mundo de la música argentina, sobre todo por el grave accidente que sufrió al caer de un escenario mientras daba un recital, en marzo de 2019. Su pérdida siempre dejó un sabor amargo entre sus fanáticos y seguidores, que la encontraron prácticamente incomprensible. Sin embargo, el archivo del cantante revelaría que él mismo ya había anticipado su fin.

Héctor Rossi, locutor y seguidor de temas paranormales, indicó que Sergio Denis podría haber tenido indicios de cómo sería su muerte, a través de sueños y mensajes que el propio cantanta había compartido con su audiencia en distintas entrevistas.

Cabe recordar que Sergio Denis había enfrentado a la muerte en 2007 y, mientras estaba clínicamente fallecido, aseguró haber visto que «yo estaba en un estaba en un rectángulo negro que daba terror, con una ventana negra. Me vi a mi ahí, la mitad de mi, insultando a la muerte y al diablo. No me daba por vencido. Antes había tenido la imagen de caerme de un tablón y caía en la muerte» dijo.

En tanto que, tiempo antes, también tuvo una curiosa advertencia de parte de un niño con síndrome de down, que él mismo contó anonadado. «Estaba atrás del escenario y no quería entrar, no tenía voz. Finalmente, cuando salgo al escenario, en la punta veo al chiquito que se me acerca. Me agarra de la mano y me dice ‘Sergio, no te caigas‘» contó Sergio Denis en una entrevista con Pampita, donde se lo vio notablemente conmovido.

Héctor Rossi, que compiló el material y lo compartió en su cuenta de TikTok, se mostró notablemente impresionado por los relatos de Sergio Denis que, increíblemente, parecen haber sido una premonición de lo que sucedió meses después.

Cómo fue el tremendo accidente de Sergio Denis

Sergio Denis salió al escenario una vez más el 11 de marzo de 2019, aunque no sabía que ese iba a ser su último recital. En el marco de un homenaje a las mujeres, por el 8 de marzo, estaba en pleno show en Tucumán cuando el cantante de 69 años cayó al vacío por el foso donde suelen ubicarse los músicos de la orquesta en los teatros.

El trágico momento fue registrado por el atónito público, en su mayoría mujeres, que Sergio Denis había saludado minutos antes cuando bajó del escenario para presentarse. Además, sorprendentemente, el cantante interpretaba el éxito «Te llamo para despedirme».

Inmediatamente, Sergio Denis fue trasladado en una ambulancia al Hospital Ángel C. Padilla, ante un cuadro gravísimo que incluía hematomas cerebrales, múltiples golpes, una hemorragia, un edema cerebral, fractura del hueso temporal en la cabeza y otra fractura al nivel de la clavícula y el omóplato.

Sin embargo, Sergio Denis sobrevivió a lo inmediato del impacto de la caída, pero debió permanecer internado hasta su muerte, el 15 de mayo de 2020. Durante ese período estuvo en coma, como consecuencia del trágico accidente.