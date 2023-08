Diego Leuco es el nuevo conductor de «La Peña de Morfi»: qué pasó con Georgina Barbarossa

Jesica Cirio se enteró en vivo, durante una entrevista, que Diego Leuco será el nuevo conductor de «La Peña de Morfi», tras la salida de Georgina Barbarossa.

La modelo no ocultó su sorpresa cuando Mariana Brey le confirmó en vivo el nombre del periodista que será su nuevo compañero de programa. Según se supo, la participación del hijo de Alfredo Leuco será desde este domingo y acompañará a Cirio, Santiago Giorgini y el resto del plantel.

Cabe recordar que por cuestiones de salud Barbarossa se ausentará y el reemplazo será temporal ya que la actriz tiene previsto regresar al programa cuando se recupere.

“No sé aún nada. Me estás dando vos la información”, respondió Cirio sobre el reemplazo definitivo de Jey Mammon. Y agregó: “Realmente no sé porque se hablaron de tantos nombres. No sé. Capaz que ahora tengo un mensaje”, comentó.

“Para mí es un programa que amo desde lo profundo de mi corazón y es un legado de una persona que yo quería mucho, que era mi amigo y que para mí, hasta donde tenga que estar, voy a estar feliz”, agregó Cirio.

Por qué habrá nuevo conductor en La Peña de Morfi

Luego de la salida de Jey Mammon tras los escándalos y acusaciones de Lucas Benvenutto, fue Georgina Barbarossa quien formó dupla con Jesica Cirio.

Sin embargo, la conductora de A la Barbarossa tendrá una operación el jueves y pasará varios días de descanso para lograr su recuperación, por lo tanto el conductor elegido para tomar su lugar es Diego Leuco. Se estima que su regreso será el domingo 17 de septiembre, aunque dependerá de su salud.

Por su parte, el ciclo que conduce Georgina en Telefe quedará a cargo de Roberto Funes Ugarte hasta su vuelta.