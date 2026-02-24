Así es la casa de Gran Hermano Generación Dorada: lujo, playa propia y una misteriosa «puerta roja»

Santiago del Moro finalmente abrió las puertas —al menos de manera virtual— para mostrar cómo vivirán los protagonistas de Gran Hermano: Generación Dorada.

Con una estructura que fue diseñada desde cero para el formato, la casa no solo cambió su «maquillaje», sino que sumó espacios que serán clave para la convivencia y la estrategia de los nuevos (y conocidos) jugadores.

«La estructura es perfecta porque se hizo pensando en Gran Hermano, no se remodeló nada. Lo que hicimos fue sumar nuevas texturas y colores», reveló el conductor, adelantando que el lujo será el protagonista de esta edición.

Los nuevos sectores: entre el relax y el misterio

La casa 2026 apuesta fuerte al confort, pero también a los rincones de conflicto. Estas son las novedades que más llamaron la atención:

Doble pileta: Además de la clásica pileta con playa y vegetación (ideal para los días de calor), se sumó una pileta climatizada y techada en el espacio donde antes funcionaba el gimnasio.

Además de la clásica pileta con (ideal para los días de calor), se sumó una en el espacio donde antes funcionaba el gimnasio. La Puerta Roja: Ubicada a mitad del patio, se suma a la clásica puerta giratoria. «Allí pasarán muchas cosas», advirtió Del Moro, generando misterio sobre su utilidad en el juego.

Ubicada a mitad del patio, se suma a la clásica puerta giratoria. «Allí pasarán muchas cosas», advirtió Del Moro, generando misterio sobre su utilidad en el juego. De fogón a plaza: El antiguo rincón del fuego fue reemplazado por una plaza de juegos y descanso , buscando generar una dinámica distinta al aire libre.

El antiguo rincón del fuego fue reemplazado por una , buscando generar una dinámica distinta al aire libre. El regreso del caño: Un elemento clásico de las ediciones históricas vuelve a la casa para momentos de distracción o desafíos físicos.

Un elemento clásico de las ediciones históricas vuelve a la casa para momentos de distracción o desafíos físicos. Gimnasio renovado: El sector deportivo fue reubicado y equipado con tecnología de punta.

Texturas doradas y habitaciones con «trampa»

El diseño interior refleja el nombre de la edición. El living presenta una paleta sofisticada de negros, dorados y violetas, dándole un aire de exclusividad absoluta.

En cuanto a los cuartos, se mantienen el rosa y el celeste, pero con un cambio arquitectónico fundamental: se modificó el lugar de las puertas. Ahora, el ingreso es directo desde el living-comedor, lo que elimina cualquier tipo de privacidad o «refugio» lejos de la mirada del resto de los participantes. Además, Del Moro adelantó que hay un «elemento nuevo» dentro de las habitaciones que los jugadores descubrirán recién al entrar.