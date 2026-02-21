Gran Hermano 2026: hora de inicio, cómo verlo en vivo y lo nuevo de la casa

La televisión argentina se prepara para un nuevo fenómeno. Este lunes 23 de febrero 2026 a las 22:15, las puertas de la casa más famosa del país volverán a abrirse para dar inicio a Gran Hermano: Generación Dorada.

Con la conducción de Santiago del Moro, esta edición de Gran Hermano no solo busca repetir el éxito de audiencia, sino elevar la vara con una apuesta multiplataforma sin precedentes. Con una casa renovada, nuevas reglas de convivencia y un estudio de 500 metros cuadrados de pantallas LED, el reality se prepara para capturar la atención de una audiencia que ahora podrá seguir el juego minuto a minuto a través de diversas pantallas.

Cómo ver Gran Hermano 2026: TV abierta, DGO y Prime Video

La gran novedad de esta temporada de Gran Hermano es su ambicioso despliegue digital. Para quienes deseen seguir la convivencia en tiempo real, la señal exclusiva y gratuita de 24 horas estará disponible a través de DGO, la plataforma de DIRECTV.

Sin embargo, la alianza estratégica de este año suma a Prime Video. Los suscriptores de esta plataforma podrán acceder a contenidos exclusivos, revivir las galas de eliminación y disfrutar de los debates una vez que hayan concluido en la pantalla de Telefe.

Esta «trinidad» de pantallas (TV, DGO y Prime) asegura que el público no se pierda ningún detalle de las estrategias de los nuevos participantes, cuyas identidades son el secreto mejor guardado de la producción.

Lujos y misterios en Gran Hermano: los cambios en la casa más famosa del país

La propiedad de Gran Hermano fue sometida a una profunda intervención estética para recibir a la «Generación Dorada». En esta ocasión, la convivencia se verá dinamizada por instalaciones de lujo y sectores inéditos:

Doble piscina : se incorporó una pileta climatizada y una «Pileta Playa» para el relax de los jugadores.

: se incorporó una pileta climatizada y una «Pileta Playa» para el relax de los jugadores. Espacios de entretenimiento : la casa ahora cuenta con un caño de pole dance y una zona de sustentabilidad denominada «Punto Verde».

: la casa ahora cuenta con un caño de pole dance y una zona de sustentabilidad denominada «Punto Verde». La Puerta Misteriosa: es el gran enigma de la temporada. Aunque no se reveló su función, se especula que podría esconder premios, desafíos flash o el ingreso de nuevos participantes en momentos clave del juego.

El panel de analistas de Gran Hermano: voces clásicas y nuevas incorporaciones

El debate de Gran Hermano, pieza fundamental del engranaje del programa, se renueva con un equipo interdisciplinario. A los analistas históricos como Gastón Trezeguet, Sol Pérez, Ceferino Reato y Laura Ubfal, se suman figuras como Mariana Brey y el último ganador de la edición uruguaya, Santiago «Tato» Algorta.

Un detalle que llamó la atención de la crítica es la participación del filósofo Tomás Balmaceda, quien aportará una mirada sociológica sobre el comportamiento de los jugadores. Por las noches, Robertito Funes Ugarte liderará «La Noche de los Ex«, mientras que el ecosistema de Streams Telefe contará con figuras como Diego Poggi, La Tora Villar y Daniela Celis para reaccionar en vivo a cada gala.