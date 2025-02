Así fue el día que Wanda Nara denunció a Maxi López por violencia

Mucha inquietud generó el informe escolar que realizó el colegio de uno de los hijos de Wanda Nara y Maxi López, que habría acusado a Mauro Icardi de haber sido violento con él. En las últimas horas, se viralizó una vieja nota que le hicieron a Maxi López en Intrusos, en el año 2016, cuando continuaba el enfrentamiento de Wanda con el ex jugador.

La palabra de Maxi López en el 2016

“La verdad que es todo lo contrario de lo que dice la madre, así que en ese aspecto me quedo tranquilo que obviamente yo trato de hacer las cosas bien, después obviamente el daño que hace inmediato la madre diciendo las burradas que dice y exponiendo a los hijos a un montón de cosas, o sea, yo eso no lo puedo frenar, es la madre y se me complica”, declaró Maxi López al ser acusado de haber sido violento con uno de los hijos.

“Ahora se dice que hubo un hecho donde vos terminás como zamarreando a tu hijo, agrediéndolo a tal punto de poner en el colegio de por medio diciendo que vieron unas marcas que tenía en su cuerpo y que tu nene habría dicho que fuiste vos”, le dijo el cronista de Intrusos.

Maxi desmintió esta situación: “La verdad que es una mentirosa porque el colegio en Europa empieza en septiembre, yo escuché la nota que dio que dijo que en el colegio le habían comunicado que había tenido marcas, en realidad si yo tendría que hacerle marcas o tendría que tener algún acto diferente, elegiría a otra persona, yo con mis hijos jamás, jamás en mi vida les levanté una mano”.