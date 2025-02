Wanda Nara: “Mis hijos tienen miedo que Mauro cumpla su amenaza y se los lleve a Turquía”

Wanda Nara volvió de Turquía y antes de irse a ver a L-Gante para acompañarlo en su cirugía de clavícula habló con la prensa en Ezeiza y destacó que sus hijos están con miedo.

Wanda Nara: «siempre tuve buena intención»

“Me parece que todo tiene un límite. Y ese es mi límite, mis hijos. Nunca voy a negar lo que dice un menor. Hasta el 19 (de febrero) siempre tuve buena intención porque no estaba enterada de la gravedad que presentó la denuncia”, dijo la mediática, en referencia al informe escolar de uno de sus hijos, que se filtró durante las últimas horas.

Wanda confirmó que denunció a Icardi por este asunto, pero no se unió con su ex marido, Maxi López: “En conjunto con Maxi no, él presentó la suya y yo la mía”.

La conductora se tomó unos minutos para aclarar por qué se fue del país en momentos tan difíciles para sus hijos: “Me fui a Turquía por el premio. Para mí fue un orgullo enorme. Me invitaron con los pasajes, con el hotel. Cobré un dinero de una publicidad”.

Wanda Nara: «Mis hijos están pasando por una situación muy difícil»

Sobre los hijos, aseguró que están con miedo porque Icardi amenaza con llevarlos a vivir a Turquía y ellos desean vivir en la Argentina: “Mis hijos están pasando por una situación muy difícil. Mis hijos varones se quedaron con la familia del papá. Se están ocupando los abogados. Yo intenté hacer todo lo posible. Mis hijos tienen miedo de lo que él amenaza que es llevarlos a Turquía a vivir. Lo verán cuando tenga garantías que eso no va a pasar”.

“Siempre cumplí con la Justicia. Me estoy haciendo cargo sola de mis hijos porque la Justicia es lenta y porque lo puedo hacer. Igual soy juzgada”, concluyó Wanda Nara.