Así fue la fuerte pelea que protagonizaron hace días Cami Homs y Rodrigo De Paul

Rodrigo de Paul y Cami Homs habrían tenido un feroz intercambio tras las declaraciones que hizo el papá de la modelo Horacio Homs en una nota. A Rodrigo de Paul esas declaraciones no le cayeron muy bien y le pidió explicaciones a la modelo.

Hará unas dos o tres semanas, Horacio Homs le concedió una entrevista a Angel de Brito para LAM donde, fiel a su estilo frontal y provocador, dijo algunas cosas que a De Paul no le agradaron.

Al parecer, lo que más le molesto al campeón, se sabe ahora, fue que su ex suegro despejó dudas y afirmó, por primera vez y sin que le tiemble el pulso, que su relación con Tini Stoessel empezó cuando todavía estaba con Camila, y encima mientras Camila estaba embarazada del segundo hijo de la pareja. Esas declaraciones enfurecieron al volante campeón del mundo.

Además, el papá de la modelo se soltó y contó que cuando llamó a De Paul para preguntarle si los rumores eran ciertos (en ese momento se lo vinculó con la China Suárez, no con Tini) le dijo de todo. Por ejemplo, contado por él mismo, «no te hagas el pelot…. eh, mirá que están diciendo que salís con esta chica». La relación no era, precisamente, suavecita y tersa.

Rodrigo De Paul Vs Cami Homs: cómo fue la pelea entre ellos

Después de escuchar eso, según contaron en el programa Socios del espectáculo, De Paul levantó el teléfono y se comunicó con su ex y le gritó, la insultó pidiéndole que no hablen más, ni el padre, ni la madre, ni ella, porque sino corría riesgo el acuerdo económico. Cabe destacar que la cuestión monetaria no es inconveniente para los Homs ya que son una familia con muchos recursos y que una vez Horacio se jactó de que «este pibe cuando todavía no era nadie venía a casa y le dábamos de comer».

«Sí, sí, hubo mucho insulto. La re puteó de arriba a abajo. Estaba furioso como pocas veces», agregaron los conductores del programa, tras lo cual las mujeres del panel hicieron causa común para criticarlo. «Ella estaba embarazada y a Tini le vendieron que ya no estaban juntos así que si hay un culpable en esta historia, un desprolijo en todo este tema, ese es De Paul, pero claro, las que pagan los platos rotos siempre son las mujeres», finalizaron en el programa en socios.