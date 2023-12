Por qué Camila Homs renunció al Bailando 2023 y se fue llorando

A pesar de su brillante paso por la competencia de baile, Camila Homs anunció entre conmovedoras lágrimas que se despide del Bailando 2023. La modelo, que bailó su último reggaeton hot, dejó sorprendido a Marcelo Tinelli con su llanto, quien intentó contenerla ante su emoción.

«Me da pena que te vayas, te soy sincero» le dijo Marcelo Tinelli, cuando luego de la presentación Camila Homs esperaba el puntaje del jurado, que la halagó por sus dotes de bailarina a pesar de su partida.

Por eso, la expareja de Rodrigo de Paul indicó que “me cruce a gente muy linda, todos me dijeron cosas hermosas y también hicimos una mini despedida con mi equipo”. “La pasé increíble, es un lugar único y el que nunca pisó esta pista nunca va a entender la adrenalina que se siente” indicó la modelo.

Camila Homs llegó al Bailando 2023 en medio de diversas polémicas, ya que su expareja se encontraba entonces saliendo con Tini Stoessel y ella había quedado en una incómoda situación pública. Por eso, la modelo confesó que «dudé mucho». «Tenía miedo de entrar y de que me ataquen», agregó.

“Paul y Willy (agentes de la agencia Multitalent) me decían: ‘Pero, dale. Entrá, vos probá, si no te sentís cómoda vemos que pasa pero no te quedes con la duda’ asique bueno, lo intenté y no me arrepiento de nada de la decisión que tomé”, concluyó Camila Homs.

Por qué Camila Homs decidió renunciar al Bailando 2023

Camila Homs sorprendió a sus seguidores al anunciar que dejaba el Bailando 2023, y al ser consultada por las razones argumentó que sus hijos eran su prioridad, por lo que se la vio notablemente afectada y conmovida.

“Pasé unos meses hermosos pero decidí llegar hasta acá porque mi prioridad siempre van a ser mis hijos”, señaló Camila Homs sobre sus motivos de renuncia al Bailando 2023.

Y la modelo profundizó: «la prioridad siempre van a ser mis hijos. Ellos ahora arrancan las vacaciones decidí que quiero pasar y disfrutar mi tiempo con ellos, porque después también tengo que dividir sus tiempos» concluyó.