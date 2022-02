Así quedó el rostro de Maluma tras sufrir un ataque de su perro doberman

En sus historias en Instagram, a Maluma se lo vio con una herida en la frente. Esto despertó algunas especulaciones entre sus seguidores.

En ese contexto, el cantante explicó el origen de tal herida que tuvo por protagonista a Buda, su perro doberman.

“Pillen pues, les iba a contar que fue lo que me pasó, la triste realidad es que Buda me mordió, pero fue de susto, no de agresividad. Entonces, ahí ya saben, pa’ que aprendan, los animales son muy leales, pero uno tiene que tener mucho cuidado. Sin embargo, él no lo hizo de malas, no pasa nada, lo quiero como si no hubiera pasado. Tengan cuidado que a cualquiera le podría pasar”, explicó el músico.

Maluma no amplió la información al respecto pero compartió, tiempo después, un video en el que se lo escucha saludar a sus perros, entre ellos a Buda. También compartió algunas imágenes en las que posa junto a su doberman.