Así son las vacaciones de Indiana, la hija de Nicole Neumann, junto a Fabián Cubero y Mica Viciconte

Indiana Cubero, y sus hermanas Allegra y Sienna, disfrutan de sus vacaciones en Punta Cana. Las hijas de Nicole Neumann y Fabián Cubero viajaron a este destino paradisíaco junto a Mica Viciconte, la pareja de Poroto.

En ese contexto, la familia ensamblada compartió fotos de los días de descanso. Allí también se encuentra Luca, el hijo de Mica y Fabián.

Las vacaciones de Indiana junto a Fabián Cubero y Mica Viciconte

En las imágenes, Indiana, Allegra y Sienna lucen felices, disfrutando tanto de las playas como en las piletas del resort donde se hospedan, detalló Para Ti en su sitio web. Cubero también aprovechó la oportunidad y mostró algunas de las travesuras que hace Luca, el más pequeño.

Según el medio nacional, las hijas de Nicole Neumann pasaron la Navidad con su mamá y Manu Urcera en Neuquén. Luego celebraron el Año Nuevo con su papá y emprendieron este viaje soñado.

Nicole Neumann de Neuquén a Punta del Este

Nicole Neumann se encuentra en Punta del Este. La modelo compartió días atrás un video dando cuenta de su arribo a Uruguay con su marido, Manu Urcera y su bebé, Cruz. Y lo hizo mientras sus hijas mayores –Indiana, Allegra y Sienna– viajaron a Punta Cana con Fabián Cubero y Mica Vicciconte.

Nicole viene de pasar el fin de año en Neuquén junto a la familia Urcera. Allí, la modelo, su esposo y su bebé recibieron el 2025 y pasaron grandes momentos en las playas de Chocón Medio, el balneario top de la zona.

«In my happy place in the world», escribió la modelo en la imagen, lo que se traduce como «En mi lugar feliz del mundo». Y la ubicación indica que es José Ignacio, en Punta del Este.