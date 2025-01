Nicole Neumann de Neuquén a Punta del Este: viajó con Manu Urcera y Cruz

Nicole Neumann ya llegó a Punta del Este. La modelo compartió un video dando cuenta de su arribo a Uruguay con su marido, Manu Urcera y su bebé, Cruz. Y lo hizo mientras sus hijas mayores –Indiana, Allegra y Sienna– viajaron a Punta Cana con Fabián Cubero y Mica Vicciconte.

Las imágenes que compartió Nicole

Nicole viene de pasar el fin de año en Neuquén junto a la familia Urcera. Allí, la modelo, su esposo y su bebé recibieron el 2025 y pasaron grandes momentos en las playas de Chocón Medio, el balneario top de la zona.

«In my happy place in the world», escribió la modelo en la imagen, lo que se traduce como «En mi lugar feliz del mundo». Y la ubicación indica que es José Ignacio, en Punta del Este.

Con información de Parati