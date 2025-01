Ingrid Grudke se separó porque su pareja le fue infiel con su sobrina: “Tuve un episodio de angustia» 

La reconocida modelo Ingrid Grudke confirmó su separación esta tarde luego de que trascendiera que su pareja por siete años, el empresario Martín Colantonio, le fue infiel con una sobrina política de la modelo.

Según se supo, además de la infidelidad, hubo algún tipo de engaño económico por parte de Colantonio, quien tiene un emprendimiento gastronómico en Mar del Plata. A mitad del año pasado, la modelo se habría hecho de los primeros indicios de la traición.

Cómo se enteró Ingrid Grudke que su pareja la engañaba con su sobrina

Una empleada doméstica le habría señalado: “Señora, discúlpeme el comentario, algo pasa entre Andrea y Martín”. Según el trascendido, Grudke intentó sincerarse con ambos, pero no tuvo éxito y negaron todo, incluso, según Ingrid, continúan en negación.

Más tarde, en septiembre de 2024, la modelo habría descubierto el vínculo por mensajes. En ese momento, estuvo internada y había explicado públicamente: “Tuve un episodio de angustia».

Andrea, quien habría sido la tercera en discordia, era la esposa del sobrino de la modelo, Santiago. Luego de que la historia tomara relevancia en la familia, ambas parejas se separaron. Entre la voz quebrada y la angustia contenida: “Me separé. Es muy doloroso”

Andrea, la joven que habría empezado una relación con Martín Colantonio durante el noviazgo de él con Ingrid Grudke (A la tarde, América)

Esta tarde, luego de que la noticia se hiciera pública, Grudke declaró: “Estoy separada, sabía que iba a llegar este día en que iban a preguntar. Pasaron tres meses desde que me separé. Me cuesta mucho hablar del tema, para mí, todavía es muy doloroso”.

“Hay cosas que no entiendo y estoy trabajando para estar mejor. Tengo que seguir trabajando, le estoy poniendo todas las ganas para seguir con mi trabajo que me entretiene un montón”, continuó y agregó: “Mi familia y amigos íntimos me están acompañando”.

“Estoy tratando de entender esta separación, es algo que no estaba en mis planes, creí que tenía una pareja para mucho tiempo, pero hay (relaciones que) por cosas del universo, se terminan”, remarcó la modelo y con la voz quebrada retomó: “Ya era momento de decir que me separé”.

“Es mi historia y yo sabía que esto iba a saltar en algún momento y me tenía que hacer cargo de lo que está pasando. Esta es la realidad aunque ellos me lo nieguen, yo sé lo que viví y lo doloroso que es para mí.