«Áspera»: aseguran que Insaurralde está furioso con Sofía Clerici por las imágenes filtradas

Sofía Clerici contó este martes en Intrusos (América) que, pese al escándalo, su romance con Martín Insaurralde marcha viento en popa. Sin embargo, en las últimas horas trascendió que el político no estaría del todo contento con la modelo y hasta se deslizaron rumores de una fuerte discusión.

El periodista Juan Etchegoyen contó en Mitre Live que Insaurralde y Clerici «se pusieron en contacto recientemente”. Pero, advirtió: “La fuente me dice que hablaron. Una charla áspera, de pocos minutos y en un tono alto, casi al borde de los gritos”, describió.

Y añadió: “Se habrían dicho de todo”.

Además, destacó que la palabra que más repitió el político fue “traición”. “La más dura traición que alguna vez viví”, parafraseó el periodista que aclaró que la conversación la comenzó Insaurralde a modo de reproche por la filtración de las imágenes en Marbella.

“Ella no le pudo decir nada porque él estaba muy enojado y ella en shock debido a que, de un momento a otro, toda la Argentina está hablando de ella”, sostuvo el periodista. Y concluyó que el pedido de él habría sido que la modelo saliera a dar explicaciones.

Sofía Clerici confirmó que continúa su romance con Insaurralde: «Yo sé lo que tenemos»

Este martes Clerici habló sobre su vínculo amoroso con Martín Insuarralde luego del escándalo desatado por el lujoso viaje que compartieron juntos en Marbella. Desde Uruguay, la modelo confirmó que siguen firmes con su romance: “Yo se la relación y lo que tenemos con él”, sostuvo.

La información fue dada a conocer por el periodista Pampito, quien narró al aire de Intrusos (América) las conversaciones que mantuvo con Clerici. Esto ocurrió luego de que el histórico programa de chismes comentaran que los vecinos del country están hartos de las fiestas de la modelo y que incluso habrían asentado una denuncia.

“Dejen de mentir, acá en mi barrio me aman. De hecho viven familiares míos. Nadie me echó. Qué asco son. Cómo mienten”, expresó. Y agregó: “Todas mis vecinas me compran lencería. Me aman todas. No hago fiestas. Mi casa es un templo. A mí nadie me denunció. Investiguen. Besos”.

El periodista aprovechó para consultarle acerca de la versión de una supuesta extorsión a Insaurralde previo a la publicación de las fotos. “Jamás le pedí dinero. Es todo mentira”, sostuvo. A modo de prueba, le envió una captura con un chat de este martes a las 10 de la mañana donde dejaba ver que mantienen un buen vínculo: allí él le aconsejaba no consumir medios y ella le deseaba suerte con sus chequeos médicos.