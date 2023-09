Maxi Giudici habló de su salud y cómo tomó la separación de Juliana Díaz

Tras su intento de suicidio, Maxi Giudici habló en sus redes sociales y después fue a LAM para contar con detalles qué le pasó y por qué había tomado esa determinación. “Creo que el choque tuvo que ver con que estaba mal. Medio boleado, si bien no había ingerido nada tenía mi cabeza con varias cosas que me estaban afectando”, comenzó a contar.

Luego se sumó la separación con Juliana Díaz: “Eso me afectó bastante. Ya lo habíamos hablado, pero yo le había dicho de sacar los dos una historia juntos. Lo que pasa es que por una discusión anterior dejamos de hablarnos y ella decidió sacarla. Y yo me di con eso y me fui más boleado todavía”.

Qué dijo Maxi Giudici sobre su intento de suicidio

Mientras que sobre su intento de suicidio dijo que quería relajarse: “Compré alcohol…Me quería relajar. Y me seguía sintiendo muy nervioso. Así que me tomé una pastilla, un Clonazepam. Y seguí tomando, pero me seguía sintiendo más nervioso…Y es como que se me empezaron a juntar un montón de cosas, frustraciones que ya traía desde hace rato”.

También destacó que sentía cierta envidia por no ser convocado para nuevas oportunidades laborales, como sí les ocurría a otros ex participantes de Gran Hermano: “Quizá, el estar al lado de Juli y ver tan de cerca a alguien que estaba viviendo otras cosas, me generaba más frustración. Un sentimiento horrible que, lamentablemente, lo puedo llegar a comparar con cierta envidia…No sé. No me gustaba sentirlo. Y estaba hundiéndome cada vez más en eso. Pero, sobre todo, me hacía sentir mal afectar a otra persona con eso”.

Juliana Díaz habló de Maxi Giudici en el Bailando 2023

En tanto, Juliana Díaz habló en la pista del Bailando 2023: “Algunas personas se piensan que todo esto es un circo, pero somos seres humanos y la verdad que si no hubiera estado yo, su amigo, su familia hubiera podido pasar cualquier cosa. No me importa si Maxi me odia, yo lo único que quiero es que él vuelva a sonreír, y que esté con vida, y que esté bien, se lo deseo de corazón. El otro día me dijo ‘no me salió esta vez, pero ya me va a salir. Me partió el corazón, le deseo luz”.

Pero este comentario no le gustó para nada a Maxi y no dudó en responder que “eso es mentira”: “No quiere que me metan al certamen, nada más”.