Belén Francese volvió a la TV con Belulandia, un noticiero de humor que se volvió viral por su debut bizarro

Belén Francese sorprendió con una regreso inesperado a la televisión. Se puso al frente de un ciclo de humor llamado “Belulandia” que es como un «noticiero divertido», donde ella cuenta la información con su toque de comicidad.

Cómo es «Belulandia», el programa de humor de Belén Francese

Si bien no tuvo demasiada difusión, se volvió viral en redes sociales por lo bizarrro de su contenido.

El programa de Belén Francese sale todos los domingos de 12 a 13 horas, por El Nueve, y cuenta con la presencia también de Mónica González (la mujer de José María Listorti) y Celeste Campos.

Para su debut, tuvo un grupo de baile haciendo una extraña coreografía, vestidos con poca ropa y en tono rosado.

«Si justo estás cambiando y ves esto, no es que llegaste de after, que estás divagando, es un programa de televisión que conduce Belén Francese y que se llama Belulandia», dijo la conductora al iniciar su primer programa.