Rating destacado del domingo: La Voz, Juana Viale, GPS y Andrea Rincón

En Telefe, La Voz Argentina alcanzó un promedió de 11.1 puntos y fue lo más visto del domingo. Con respeto a la emisión del domingo anterior, bajó 1.0 punto.

Cómo le fue a los programas

Mientras que en El Trece, Almorzando con Juana marcó 2.9 puntos. Quedó segundo en su franja y se mantuvo en el promedio que lleva el ciclo.

GPS, por la pantalla de América promedió 1.4 puntos. Fue junto a Infama lo más visto de la señal, quedó tercero en su franja y se mantuvo en el promedio que lleva el ciclo.

Cine shampoo con la película «Coda: señales del corazón» midió 5.4 puntos. Fue lo más visto de eltrece y lo cuarto más visto de la jornada. El séptimo arte siempre rinde los fines de semana.

Andrea Rincó y su Con todo respeto no tuvieron una buena noche. El ciclo de psicología promedió 0.5 puntos. Quedó cuarto en su franja, muy cerca de la TV Pública y fue la medición más baja en lo que va del ciclo.

Fuente: Kantar Ibope Media/Televisión.com.ar