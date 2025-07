Benjamín Vicuña se refirió a las acusaciones de la China Suárez: “No voy a contestar a tanto odio”

Luego de que Eugenia “La China” Suárez publicara un duro mensaje en redes sociales dirigido a Benjamín Vicuña, el actor chileno decidió pronunciarse de manera breve a través de mensajes enviados al periodista Ángel de Brito.

Benjamín Vicuña se defendió tras el descargo público de su expareja

La actriz cuestionó públicamente una reciente decisión de su expareja, relacionada con un permiso de viaje al exterior, para los hijos que tienen en común, que le fue revocado poco antes de su partida. En su descargo, Suárez acusó a Vicuña de actuar por celos y lo señaló por obstaculizar un proyecto personal.

Frente a la repercusión del conflicto, el conductor de LAM leyó al aire la respuesta que recibió de parte del actor: “No voy a contestar a tanto odio. La clase de padre que soy lo saben quienes deben saberlo. Realmente no lo puedo creer. No me van a hacer hablar mal de la madre de mis hijos”, expresó Vicuña, quien evitó profundizar sobre el tema y mantuvo un tono mesurado.

La situación puso nuevamente en el centro del debate la exposición mediática de cuestiones privadas y familiares, algo que el propio actor ha intentado evitar en reiteradas ocasiones.