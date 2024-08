Beto Casella reveló su charla privada con Tamara Pettinato: los detalles

Beto Casella habló con Tamara Pettinato tras el escándalo por la filtración de los videos donde se la ve con Alberto Fernández en Casa Rosada. Al parecer Tamara se comunicó con el conductor tras escuchar que se quejó al aire en el programa Bendita.

Los detalles de la charla que Beto Casella tuvo con Tamara Pettinato

En una nota con el programa Poco Correctos, el conductor aseguró que no sabe qué ocurrirá con su colega en el ciclo nocturno que comparten. “Ella está muy mal y va a estar unos días sin venir, se va a tomar un tiempito. Que vuelva depende de ella, pero hay que ponerla la cara y el pecho”, sostuvo.

Casella también indicó que no fue nada fácil sobrellevar el escándalo al aire de Bendita, y detalló el importante pedido que le hizo a la producción sobre el tema: “Dije ‘pongan todo lo que haya, salvo que sea una cosa pornográfica que no se pueda poner en este horario de protección al menor. Pongan todo y vamos analizando y vamos diciendo lo que sentimos’”. Por último, comentó que Tamara se encontraba en los camarines del canal cuando comenzó a viralizarse su primera grabación junto al expresidente. “Le dimos absoluta libertad si quería venir. Pero cero especulación con si eso estaba midiendo, porque tampoco es que nos midió”, cerró.

Con información de TN

Lo que Beto Casella había dicho sobre el video de Tamara Pettinato junto a Alberto Fernández: «tiene que explicar esto acá»

Además de participar en Radio con Vos, Tamara Pettinato participa del programa «Bendita TV» que conduce Beto Casella en Canal 9. Por esa razón, el líder del equipo se vio obligado a hablar sobre el video de la panelista junto al expresidente en Olivos.

El conductor dio su versión sobre el video que comenzó tomar gran repercusión en las últimas horas: «yo creo que tiene que explicar esto acá, en la puerta, en algún programa o con alguna periodista amiga y que elija el programa». Y comentó: «puede decir ‘yo la verdad es que sí lo voté, como mucha gente, me entusiasmé con su gestión y tuve una relación personal’».

«Me parece, creo yo porque no puedo evaluar estas cosas, que no se va a terminar su carrera en los medios por este video, si es lo único que hay. Por ahí aparecen otras cosas, pero es lo que me parece a mí. Yo ni hable con ella, no le quería poner ningún tipo de presión» agregó Beto Casella al respecto.