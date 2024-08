Ernesto Tenembaum habló sobre el escándalo de Tamara Pettinato y Alberto Fernández: «es un día…»

Ernesto Tenembaum se llevó todas las miradas este viernes por la mañana, luego de la filtración de un video privado de Alberto Fernández junto a Tamara Pettinato, la columnista de «Y ahora quién podrá ayudarnos», programa que conduce el periodista en Radio con Vos (89.9). Por esa razón, el conductor decidió hablar sobre el episodio en el inicio de su programa de hoy.

Ernesto Tenembaum habló sobre Tamara Pettinato: «es una persona mayor»

A poco de iniciar su programa de viernes, Ernesto Tenembaum no pudo evitar hablar sobre la situación actual de la hija de Roberto Pettinato, periodista de espectáculos de su ciclo. «Hoy es un día particularmente triste para nuestro equipo, impacta en nosotros» indicó el conductor de Radio con Vos.

Tamara Pettinato «es una persona mayor, tendrá que decidir qué decir de esto. No es el centro de esta historia, pero es una parte visible de esta historia» indicó Tenembaum, quien agregó que su compañera es «una persona buena, a la que queremos mucho».

«Estamos diciendo hace tiempo que Alberto Fernández no estaba honrando su categoría como presidente. A Tamara (Pettinato) podría decirle algunas cosas en la intimidad al respecto, pero es una persona adulta que hace con su vida, su cuerpo y sus relaciones lo que quiere» indicó el conductor de Radio con Vos.

Finalmente, Tenembaum sostuvo que «es un día triste, porque nos impacta de lleno. Es un hecho histórico. La parte humana te pone triste». «Uno espera que (Tamara Pettinato) sea fuerte para sobrevivir a todo esto y en todo caso aprender» concluyó el periodista, quien aclaró que la columnista no estará este viernes en la edición diaria del programa, cuya ausencia se prolongará hasta que ella lo decida.

Beto Casella habló sobre el video de Tamara Pettinato junto a Alberto Fernández: «tiene que explicar esto acá»

Además de participar en Radio con Vos, Tamara Pettinato participa del programa «Bendita TV» que conduce Beto Casella en Canal 9. Por esa razón, el líder del equipo se vio obligado a hablar sobre el video de la panelista junto al expresidente en Olivos.

Este jueves, casi en tiempo real, el conductor dio su versión sobre el video que comenzó tomar gran repercusión en las últimas horas: «yo creo que tiene que explicar esto acá, en la puerta, en algún programa o con alguna periodista amiga y que elija el programa». Y comentó: «puede decir ‘yo la verdad es que sí lo voté, como mucha gente, me entusiasmé con su gestión y tuve una relación personal'».

«Me parece, creo yo porque no puedo evaluar estas cosas, que no se va a terminar su carrera en los medios por este video, si es lo único que hay. Por ahí aparecen otras cosas, pero es lo que me parece a mí. Yo ni hable con ella, no le quería poner ningún tipo de presión» agregó Beto Casella al respecto.

Finalmente sobre la difusión del video de Tamara Pettinato junto a Alberto Fernández, Beto Casella comentó: «aparentemente, me cuentan que el video lo filtra Fabiola porque estaba, dicen, enferma de celos con este chichoneo».