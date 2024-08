Beto Casella habló sobre el video de Tamara Pettinato y Alberto Fernández: «Lo filtra Fabiola porque…»

El escandaloso video de Tamara Pettinato y el expresidente, Alberto Fernández, en el despacho presidencial de la Casa Rosada sigue dando de qué hablar. Esta vez Beto Casella se sumó y opinó sobre la situación.

El conductor en una nueva programación de Bendita dio su versión sobre el video que comenzó tomar gran repercusión en las últimas horas y se refirió Tamara Pettinato, quien es su compañera de trabajo: «Yo creo que tiene que explicar esto acá, en la puerta, en algún programa o con alguna periodista amiga y que elija el programa». Y comentó: «Puede decir ‘yo la verdad es que sí lo voté, como mucha gente, me entusiasmé con su gestión y tuve una relación personal´».

Tras esto Beto Casella opinó sobre los rumores acerca de que esta situación podría significar un quiebre en la carrera de Tamara Pettinato y dijo: «Me parece, creo yo porque no puedo evaluar estas cosas, que no se va a terminar su carrera en los medios por este video, si es lo único que hay. Por ahí aparecen otras cosas, pero es lo que me parece a mí. Yo ni hable con ella, no le quería poner ningún tipo de presión.

Finalmente sobre la difusión del video, Beto Casella comentó: «Aparentemente, me cuentan que el video lo filtra Fabiola porque estaba, dicen, enferma de celos con este chichoneo».

Cinthia Fernández apuntó contra Tamara Pettinato

Cinthia Fernández, quién fue colega de Tamara Pettinato en Bendita explotó sus redes sociales en críticas. La panelista se mostró dura contra la hija de Roberto Pettinato luego de que se filtrara el video y le recordó una discusión que ambas tuvieron tiempo atras donde Cinthia le mencionó su relación con Alberto Fernández.

Más allá de este comentario, la mediática arremetió con enojo sobre la situación debido a que los videos no son actuales, sino de hace unos años cuando el mundo atravesaba la pandemia por Covid. «Mientras la gente perdía seres queridos y sus negocios de toda la vida, esta lacra entraba a las 22:30 a tener “reuniones” con esta lacra. #todospresos«, expresó.