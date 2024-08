Roberto Pettinato habló de Homero y Tamara Pettinato: ¿Qué dijo?

En el marco de la promoción del show que tiene previsto para este 17 de agosto, Roberto Pettinato habló con el diario Clarín sobre su presente y el de sus hijos.

Roberto Pettinato: «No me siento cancelado»

«No me siento cancelado. La gente se confunde el no hacer televisión con estar cancelado. Y la verdad es que sería muy triste que la cancelación sea no estar en la tele. No hago tele porque en estos momentos no encuentro que hacer en la tele«, aclaró el conductor, que se encuentra alejado tanto de la radio como de la televisión, pero se está dedicando a la música, mientras espera poder volver con un ciclo de entrevistas, aunque no sabe desde qué plataforma.

“También me dicen que me ponga un canal de YouTube, pero la verdad es que primero, me quiero dedicar a la música. Y segundo, me salió bien, ya que viví todo el año de la música”, contó.

Roberto Pettinato se refirió a sus hijos, Tamara Pettinato y a Felipe Pettinato

Sobre su hijo Felipe, acusado de la muerte de su psicólogo y recluido en un centro terapéutico, manifestó: “Mi hijo está muy bien. Está internado en una clínica, y es un gran y enorme paciente. Entonces evoluciona súper bien, porque no es un tipo quilombero. Ahora, después, nobody knows. El futuro tuyo, el mío, el de él, no lo sabemos”.

Pettinato también habló con la revista Rolling Stone y habló sobre el trabajo de sus hijos Homero y Tamara en los medios: “Mis hijos nacieron con un talento realmente sin igual. Esto es algo que no digo yo como padre, sino como observador. Y cada uno tiene su estilo y su forma de ver las cosas».

«Gracias a Dios no son víctimas de la autocensura, que hoy es el cáncer de los pueblos. El mundo se convirtió en un lugar en el que los que hablan forman ejércitos de sectas que apuntan al silencio del resto. Mis hijos han sido educados para enfrentarse a todo eso y de ahí surge el humor”, opinó.