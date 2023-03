Bruce Willis cumplió 68 años y pasó el día rodeado por su familia: mirá la intimidad del festejo

A través de sus redes sociales, Demi Moore mostró ayer la intimidad del cumpleaños de su exesposo, Bruce Willis, quien alcanzó los 68 años de edad. «Me alegro mucho de poder celebrarte hoy. Te amo y amo a nuestra familia. Gracias a todos por el amor y los cálidos deseos, todos los sentimos», escribió la actriz. Emma Heming, actual esposa del actor, también dedicó un posteo sobre el amor que siente por el actor y la fortaleza que tiene, en este duro momento tras la profundización de la enfermedad irreversible que padece.

En las imágenes que acompañaron el posteo se puede ver al protagonista de «Sexto Sentido» rodeado por su familia y de muy buen humor. Incuso se puede ver que cantó y bromeó antes de soplar las velitas de la torta que le prepararon para agasajarlo.

Entre los presentes estuvieron Emma Heming Willis, actual esposa del actor, y también las hijas de la estrella de Hollywood: Rumer Willis, Tallulah Belle Willis, Evelyn Penn Willis, Scout LaRue Willis y Mabel Ray Willis.

Sin dudas fue un cumpleaños muy especial para la familia Willis. El artista fue diagnosticado el mes pasado con demencia frontotemporal, una enfermedad que produce cambios en la personalidad del individuo y pérdida de la capacidad de expresar, de entender el lenguaje.

«Empecé llorando»: el emotivo mensaje que grabó Emma Heming a su esposo Bruce Willis

En un video que compartió en sus redes sociales, Emma Heming describió cómo se sintió por el cumpleaños de Bruce Willis. «Así que hoy es el cumpleaños de mi esposo, empecé la mañana llorando, lo puedes notar por mis ojos hinchados«, arrancó diciendo en referencia al momento que atraviesa a raíz del cuadro que atraviesa su pareja.

Y agregó: «Solo que pienso que es importante que vean todos los lados de esta situación, hay personas que me escriben mensajes o me dicen: ‘Oh, sos tan fuerte, no sé cómo lo hacés’… Estoy a cargo de dos nenas, entonces hay algunas veces en nuestras vidas que tenemos que ponernos los pantalones y hacer lo que tenemos que hacer, y eso, es lo que estoy haciendo».

Además, reconoció que está muy angustiada y que cada vez que graba un video siente que se “clava un cuchillo en el corazón”. “Todos los días… dolor todos los días, y hoy realmente estoy sintiéndome así en su cumpleaños”, expuso.

Como cierre de su posteo, solo tuvo palabras de agradecimiento para todas las personas que se preocupan por la salud de Willis. «Él es puro amor. Es tan amado. Y lo estaré amando siempre. Feliz cumpleaños, querido. Mi deseo de cumpleaños para Bruce es que continúen manteniéndolo en sus oraciones y más altas vibraciones porque su sensible alma de Piscis lo sentirá. Muchas gracias por amarlo y cuidarlo también», concluyó.